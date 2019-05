Nach einer zweitägigen Durststrecke könnte die Wall Street am Donnerstag mit Aufschlägen in den Tag gehen. Der Akrtienterminmarkt suggeriert eine etwas festere Handelseröffnung am Kassamarkt. Die wieder etwas gestiegene Risikoneigung lässt sich am Rentenmarkt ablesen, wo die Notierungen nach ihrem Höhenflug nun stillhalten, die gesunkenen Renditen stabilisieren sich. Dazu passend kommt auch der japanische Yen wieder leicht von seinen jüngsten Hochs zurück, die er im Zuge der Suche nach vermeintlicher Sicherheit erklommen hatte. Doch Entwarnung im seit Wochen marktbeherrschenden US-chinesischen Handelskonflikt wollen Börsianer nicht geben, denn die Zeichen stehen eher auf Eskalation.

Im Handelsstreit mit den USA hat China den Ton verschärft. Der von den USA vorsätzlich ausgelöste Handelskonflikt sei "reiner Wirtschaftsterrorismus", sagte der stellvertretende chinesische Außenminister Zhang Hanhui am Donnerstag. Er kündigte zudem eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland an. China will offenbar kein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten um jeden Preis. China werde seine Kerninteressen und Prinzipien nicht opfern, um ein Abkommen zu erzielen, ergänzte der Sprecher des Handelsministeriums Gao Feng. Er fügte an, dass falls erforderlich mehr Gegenmaßnahmen ergriffen würden.

Allerdings halten Volkswirte manche Sorgen am Markt trotz der Drohungen aus China für übertrieben. Analyst Aaron Anderson von Fisher Investments glaubt, dass die Bereitschaft von US-Präsident Donald Trump auf eine Lösung des Konflikts aller Voraussicht nach vor dem Wahlkampf 2020 zunehmen werde. "Er ginge viel lieber in diesen Wahlkampf mit einer Art Handelssieg, als weiterhin in diesen Handelsspuk mit China verwickelt zu sein." Impulse könnte die Revision des US-BIP zum ersten Quartal setzen, die Daten werden noch vor der Startglocke veröffentlicht. Des Weiteren werden die wöchentlichen Daten zum Arbeitsmarkt publiziert.

