Am heutigen Feiertag (Christi Himmelfahrt) haben wir eine Premiere. Der Handel an der Wiener Börse ist erstmals an einem Feiertag möglich, daher schicken wir auch den gabb. Und in der Tat: Die gesamte Infrastruktur des Wiener Finanzplatzes - vom Clearing durch die Central Counterparty Austria GmbH (CCP.A) bis hin zur Abwicklung durch die OeKB CSD GmbH - steht heute bereit. Der ATX zeigt sich passend zu dieser Anpassung an die internationalen Verhältnisse fester, ausserhalb des ATX gefallen vor allem die Bauwerte. Strabag ( Akt. Indikation: 29,88 /30,32, 3,27%)Porr ( Akt. Indikation: 21,85 /21,95, 1,39%) Die Vorgaben waren nicht gut: Der S&P 500 hatte auf dem niedrigsten Stand seit dem 11. März geschlossen, fiel zeitweise unter den gleitenden ...

