Einige SPD-Abgeordnete fordern nach den herben Wahlniederlagen in Europa und Bremen den Abgang von Fraktionschefin Andrea Nahles. Doch auch das ist nicht unumstritten.

In der Debatte um die Zukunft von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles mehren sich Rufe in der SPD, die Partei solle sich auf inhaltliche statt personelle Fragen fokussieren. Juso-Chef Kevin Kühnert sagte bei Phoenix, in den vergangenen Jahren sei in der SPD "schnappatmig" auf politische Entwicklungen reagiert worden. "Keine Partei sollte eigentlich besser als die SPD wissen, dass mit irgendwelchen schnell mal dahin gehauchten Personalwechseln sich rein gar nichts zum Besseren wendet."

Ex-Parteichef Matthias Platzeck sagte der "Passauer Neuen Presse" (Donnerstag), die SPD habe schon viele Wechsel an der Spitze der Partei gehabt. "Was wir jetzt erleben, ist das Ergebnis einer langen Entwicklung." Besonnenheit sei nun gefragt, die Partei müsse sich auf ihre Kernwerte besinnen.

"Wir waren immer der Seismograph für die Sorgen der Menschen. Die ändern sich, wir müssen dranbleiben." Es handle sich um eine "existenzielle Krise" der SPD. Die "hochkritische Phase" könne sie nur meistern, "wenn wir offen, bedingungslos ...

