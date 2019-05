Rosenheim (Champions-Trader) Die Unsicherheit an den Aktienmärkten hält an. Das beherrschende Thema ist dabei weiterhin der Handelskrieg zwischen den USA und China. Dort sind die Gespräche für eine Einigung zunächst auf Eis gelegt, weshalb frische Impulse für die Indizes vorerst Mangelware bleiben. Damit verharren die Kurse in ihren Seitwärtsbewegungen, was uns in die...

Den vollständigen Artikel lesen ...