Innovative Properties Inc.: Nabis Holdings schließt Erwerb von Assets einschließlich einer etablierten Extraktions- und Herstellungsanlage im US-Bundesstaat Washington ab DGAP-News: Innovative Properties Inc. / Schlagwort(e): Firmenübernahme Innovative Properties Inc.: Nabis Holdings schließt Erwerb von Assets einschließlich einer etablierten Extraktions- und Herstellungsanlage im US-Bundesstaat Washington ab 30.05.2019 / 14:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nabis Holdings schließt Erwerb von Assets einschließlich einer etablierten Extraktions- und Herstellungsanlage im US-Bundesstaat Washington ab VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, KANADA. 30. Mai 2019. Nabis Holdings Inc., früher Innovative Properties Inc. (CSE: NAB; OTC: INNPF; FRA: 7IP) ("Nabis" oder das "Unternehmen"), eine führende kanadische Investmentgesellschaft mit Spezialinvestitionen in Vermögenswerte in mehreren Bereichen des Cannabissektors, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den früher angekündigten Erwerb bestimmter Assets von PDT Technologies LLC ("PDT") abgeschlossen hat einschließlich der Extraktions- und Produktionsanlagen sowie der Rechte, ihre aktuelle Produktionsstätte in Port Townsend, Washington, zu leasen. Nabis plant ebenfalls die Investition von ungefähr 3 Mio. USD in eine Erweiterung der bestehenden Produktionsanlage, die zurzeit ein hochgradiges Cannabiskonzentrat herstellt. Die erweiterte Anlage wird neue hoch spezialisierte Geräte, zwei neue Extraktionslinien, einen Extraktionsreinraum und eine Laboreinrichtung besitzen. Die Anlage wird dann zur Produktion von jährlich 20.500 kg Cannabiskonzentrat in der Lage sein. Nabis erwartet, die Anlage an einen lizenzierten Cannabisverarbeiter aus dem US-Bundesstaat Washington unterzuvermieten. "Wir sind begeistert, den US-Bundesstaat Washington durch Erwerb bestimmter Assets der PDT offiziell zu betreten. Washington repräsentiert die erfolgreiche Umsetzung einer weiteren vielversprechenden Gelegenheit, die unsere Produktions- und Lizenzierungsmöglichkeiten erweitern wird," sagte Shay Shnet, CEO und Director von Nabis. Wir stehen weiterhin zu unseren aggressiven Expansionsplänen, während wir andere Gelegenheiten in begrenzt lizenzierten US-Bundesstaaten bewerten, die im Einklang mit der bundesstaatenübergreifenden Cannabisexpansionsstrategie des Unternehmens stehen." Über Nabis Holdings Inc. Nabis Holdings ist eine kanadische Investmentfirma, die in hochwertige Cashflow-Assets in mehreren Branchen investiert einschließlich Immobilien, Wertpapiere, Kryptowährungen und aller Aspekte des US-amerikanischen und internationalen Cannabissektor. Unter der Leitung von zwei der Mitgründer der MPX Bioceuticals, bis dato eine der größten Übernahmen im US-Cannabissektor, besitzt das Unternehmen eine belegte Erfolgsgeschichte in aufstrebenden Märkten, um einen beachtlichen Shareholder Value zu generieren. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen über die gesamten integrierten vertikalen Aspekte in diesem Sektor mit besonderem Fokus auf Einnahmengenerierung, EBITDA und Wachstum. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.nabisholdings.com/. Für weitere Fragen: Investorenkontakt Allison Soss KCSA Strategic Communications Tel.: 212-896-1267 Nabis@kcsa.com Unternehmenskontakt: Shay Shnet, CEO and Director Tel.: 604-687-7130 info@nabisholdings.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 30.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 817615 30.05.2019 ISIN CA4576773002 AXC0065 2019-05-30/14:20