Starr Insurance Companies gab heute die Ernennung von Andrew Hopper zum Head of Financial Institutions für Großbritannien und Europa bekannt. Hopper nimmt am 3. Juni seine Tätigkeit als Verantwortlicher für die Strategie und das profitable Wachstum des Geschäftsbereichs Financial Institutions bei Starr auf.

Zuvor war Hopper als Senior Client Executive in der FinPro Practice von Marsh in London tätig.

"Andrew verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung mit Versicherungen für die Finanzbranche, sowohl als Broker als auch als Versicherungsträger", so Liz Ilott, Chief Underwriting Officer, Financial Lines, Starr Underwriting Agents Ltd (SUAL). "Im Laufe seiner Karriere hat er zahlreiche intelligente Risikomanagementlösungen für große Finanzinstitute wie Banken, Vermögensverwalter und Lebensversicherungsträger entwickelt und dabei mit großem Erfolg das Umsatzwachstum seiner Arbeitgeber vorangetrieben. Mit seinen Führungsqualitäten wird er zur Entwicklung neuer Kanäle beitragen und unsere Kunden- und Partnerbeziehungen stärken."

Andrew ist Liz Ilott direkt unterstellt und übt seine Funktion in der Londoner Niederlassung von Starr aus.

Starr Companies (Starr) ist der weltweite Marketingname für die operativen, im Bereich Versicherungen und Reiseservice tätigen Unternehmen und Tochtergesellschaften der Starr International Company, Inc. und für das Anlagegeschäft der C.V. Starr Co., Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Starr ist eine auf fünf Kontinenten vertretene, führende Versicherungs- und Investmentgesellschaft. Über ihre operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach- und Schadenversicherungs- sowie Unfall- und Krankenversicherungsprodukte an. Hinzu kommt eine Palette von Produkten für Spezialversicherungsschutzbereiche, darunter die Luft- und Seefahrt sowie der Energiebereich und die Exzedenten-Schadenversicherung. Die in den USA, auf den Bermudas, in China, Hongkong, Singapur und Großbritannien ansässigen Versicherungsgesellschaften von Starr wurden von A.M. Best jeweils mit dem Rating "A" (ausgezeichnet) eingestuft. Das Lloyd's Syndicate von Starr wurde von Standard Poor's mit dem Rating "A+" (stark) bewertet.

