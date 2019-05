Bereits zum siebten Mal "Top Global Player" mit 172 Abschlüssen mit neuen und bestehenden Kunden

Zum 13. Mal in Folge "Global Power Seller" für neue Geschäftsabschlüsse mit 60 neuen Abschlüssen im Jahr 2018

Den Ergebnissen von Forrester1 zufolge zeigen Banken, für die das digitale Bankwesen früher auf digitale Kanäle beschränkt war, inzwischen zunehmend Interesse an durchgängigen Plattformen für digitales Banking

Zum siebten Mal in Folge wurde das Bankensoftwareunternehmen Temenos (SIX: TEMN) zum "Top Global Player" für kombinierte Abschlüsse in der renommierten Erhebung Global Banking Platform Deals Survey 2019 des Forschungsunternehmens Forrester gekürt, eine entscheidende Messgröße zur Bewertung des neuen und erweiterten Geschäfts im Bankwesen. Im gleichen Bericht behauptete Temenos zudem seine Position als "Global Power Seller" unter dem Hinweis von Forrester, dass "Temenos zum 13.Mal in Folge den Status eines Global Power Seller erreicht hat".

Den Erkenntnissen von Forrester2 zufolge zeigen Banken, für die das digitale Bankwesen früher auf digitale Kanäle beschränkt war, inzwischen zunehmend Interesse an durchgängigen Plattformen für digitales Banking. Das Forschungsunternehmen hebt zudem den erheblichen Markt-Hype um "New School"-Akteure hervor, die "in Bezug auf ihre Fähigkeiten oder ihre Marktwirkung möglicherweise nicht so transparent sind". Forrester gibt den Käufern zu bedenken, dass "etablierte Banking-Plattformanbieter in Bezug auf Markterfolg und Lösungskompetenz in der Regel transparenter sind als im Kernbanking tätige FinTechs."

Jost Hoppermann, Vice President und Principal Analyst, Forrester, schrieb in dem Bericht: "Die Notwendigkeit und die Zeit für Diskussionen ist endgültig vorüber: Die im Bankwesen unerlässliche Transformation müsste dringend umgesetzt werden.[....] Nur wenige Banken und Technologieführer sind nicht der Meinung, dass Banken eine vollständige digitale Transformation erfordern und dass sie diese bis 2025 oder früher abschließen müssen, um nicht am Niedergang des analogen Geschäfts zugrunde zu gehen. Angesichts des unangenehmen Zeitdrucks und schrumpfender, in einigen Fällen schauerlicher, Margen müssen sich die Technologieteams der Banken sorgfältig mit einsatzfähigen Funktionen beschäftigen, die ihnen bei der Beschleunigung und Verkürzung ihrer digitalen Reise helfen."

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, führte aus: "Wir sind stolz auf unsere Stellung als einziger Anbieter an der Spitze der Pyramide für Kombi-Abschlüsse und als Global Power Seller für neue Abschlüsse in der Erhebung Global Banking Platform Deals Survey 2019 von Forrester anerkannt zu werden. Unsere Marktführerschaft beschleunigt sich; wir haben unsere cloudbasierten und cloudagnostischen Produkte 2019 auf den Markt gebracht, wir haben die größte Kundenanzahl sowie die größte Wirkung und Reichweite weltweit und lassen den Wettbewerb, ob alte oder ‚neue' Altanbieter, hinter uns. Unserer Ansicht nach ist dies ein Beweis für das Vertrauen unserer Kunden in unsere Fähigkeit, ihre Vision und Pläne zur digitalen Transformation umzusetzen. Unterstützt von über 6.000 qualifizierten Beratern, die unsere Software einsetzen, ermöglichen wir jeden Tag einer Bank den digitalen Start."

Die Global Banking Platform Deals Survey 2019 von Forrester ist eine alljährlich von Forrester durchgeführte unabhängige Erhebung. Sie bewertet sowohl das Volumen als auch die geografische Verteilung der Umsätze von Banking-Plattformen mit neuen und bestehenden Kunden für im Jahr 2018 getätigte Abschlüsse. Mit der Studie sollen Entscheidungsträger von Finanzinstituten weltweit bei einer effektiven Bewertung der Vielzahl der verfügbaren Bankensoftwarelösungen unterstützt werden.

Temenos wurde zudem im Bericht The Forrester Wave: Global Digital Banking Platforms, Q3 2018, als führend eingestuft. Temenos hat Anfang des Jahres Temenos Infinity ein bahnbrechendes digitales Front-Office-Produkt und Temenos T24 Transact, die nächste Generation im Kernbanking-Bereich, herausgebracht. Diese neuen Produkte sind ein Beleg für das kontinuierliche Bekenntnis zu ständigen Innovationen und verknüpfen die 25-jährige Erfahrung mit Funktionalitäten von 3.000 Banken aus mehr als 150 Ländern mit der hochentwickelten cloudnativen, cloudagnostischen API-First-Technologie und einem designzentriertem Konzept.

Ende

Über Temenos

Die in Genf ansässige Temenos AG (SIX: TEMN) ist weltweit führender Anbieter von Bankensoftware und engagiert sich als Partner von Banken und anderen Finanzinstituten für die Transformation ihres Geschäfts und Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit in einem sich schnell ändernden Markt. Temenos verarbeitet die täglichen Transaktionen von über 3.000 Firmen aus aller Welt, darunter 41 der Top-50-Banken, sowie die Interaktionen von mehr als 500 Millionen Bankkunden. Temenos liefert cloudnative, cloudagnostische Softwareprodukte für Frontoffice- und Kernbanking-Funktionen, Zahlungsverkehr sowie Fonds- und Vermögensverwaltung, damit Banken durchgängige, reibungslose Kundenerfahrungen bieten und operative Bestleistungen erzielen können. Die Kunden von Temenos profitieren nachweislich von höheren Renditen als ihre Branchenkollegen: Über einen Zeitraum von sieben Jahren haben sie durchschnittlich eine um 31 höhere Kapitalrendite, eine um 36 höhere Eigenkapitalrendite und ein um 8,6 Prozentpunkte niedrigeres Kosten-Einkommensverhältnis erzielt als Banken, die veraltete Anwendungen nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

1 Don't Select Banking Software Without Understanding The State Of The Banking Platform Market (Bankensoftware sollte nur mit Kenntnissen über den Zustand des Marktes für Bankenplattformen ausgewählt werden), Mai 2019, Forrester

2 Don't Select Banking Software Without Understanding The State Of The Banking Platform Market (Bankensoftware sollte nur mit Kenntnissen über den Zustand des Marktes für Bankenplattformen ausgewählt werden), Mai 2019, Forrester

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190530005478/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter

Jessica Wolfe

Temenos Global Public Relations

Tel: +1 610 232 2793

E-Mail: press@temenos.com

Alistair Kellie Andrew Adie

Newgate Communications im Namen von Temenos

Tel: +44 20 7680 6550

E-Mail: allnewgatetemenos@newgatecomms.com