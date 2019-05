Zhaoqing Unicorn Field offiziell eingeführt



Guangzhou und Zhaoqing, China (ots/PRNewswire) - Der 2019 Zhaoqing Science and Technology Innovation and Development Summit unter dem Thema "Create the Future Intelligently with Science and Innovation as the Engine" (Intelligente Gestaltung der Zukunft mit Wissenschaft und Innovation als Motor) fand erfolgreich am 22. Mai in der Zhaoqing New Area statt. Bei dieser Veranstaltung wurde das Microsoft "Cloud and Mobile Technology Incubation Program" - Zhaoqing Cloud and Mobile Application Incubation Platform offiziell lanciert. Die Inkubationsplattform, die man als "Unicorn Field" bezeichnete, wurde gemeinsam vom Führungsgremium der Zhaoqing New Area und Microsoft China aufgebaut und wird von Heungkong Cloud Science and Technology (Zhaoqing) Co., Ltd. mit dem Ziel verwaltet, einen Raum für massenhafte Innovationen mit Schwerpunkt auf Big Data und künstliche Intelligenz als Hauptbereiche für Unternehmensgründungen zu schaffen. Die ersten sechs entstandenen Teams betraten die Bühne, um die Auszeichnung entgegenzunehmen.



Das in Zhaoqing gestartete Microsoft "Cloud and Mobile Technology Incubation Program" werde nicht nur relevante professionelle Inkubationsdienste für herausragende Gründerprojekte bereitstellen, sondern auch Microsofts führende Marktressourcen und technischen Support weltweit einführen, erklärte Dai Ziting, Strategiechef der Microsoft Innovation Alliance.



Feng Jianlin, Geschäftsführer des Science and Innovation Center der Heungkong Group und CEO von Unicorn Field, sagte, dass Unicorn Field - als eine unabhängige Marke innerhalb des Wissenschafts- und Innovationsbranchenbereichs der Heungkong Group, gestützt auf das Heungkong International Technology Innovation Center - eine umfassende Führungsrolle einnehmen soll, um die Entwicklung und Steuerung eines Ökosystems für Wissenschaft und Innovation in der Stadt voranzubringen. "Unser einzigartiges System, das Pyramiden ermöglicht, ist eine fördernde Plattform zur Ankurbelung des Wachstums von Unternehmen und zur Erleichterung der Transformation lokaler Industrien, indem alle Kräfte, Elemente und Ressourcen aus Wissenschaft und Innovation gebündelt werden."



Das Microsoft "Cloud and Mobile Technology Incubation Program" - Zhaoqing Cloud and Mobile Application Incubation Platform (Unicorn Field - Zhaoqing) wird offiziell in Kraft treten und so die Vorteile hinsichtlich F&E einfach aufgrund seines Standorts in Zhaoqing voll ausschöpfen können, denn das Programm wird gleichzeitig in High-Tech- und strategischen aufstrebenden Branchen bestens integriert sein, beispielsweise für intelligente Fertigung, Energieeinsparung, Umweltschutz und Elektrofahrzeuge. Die Plattform wird sich auf Cloud-Computing, das Internet der Dinge, Big Data, künstliche Intelligenz und 5 G konzentrieren, Innovationen und unternehmerische Teams und Firmen einbringen und hervorbringen sowie professionelle Dienste für sie bereitstellen, u. a. Start-up-Raum, gemeinsame Einrichtungen, technische Dienstleistungen, Beratungsdienste, Investment und Finanzierung, Orientierungshilfe für Gründer sowie Ressourcen-Vermittlungen.



Zhaoqing ist eine der neuen Städte im Perlflussdelta und eines der wichtigsten urbanen Ballungszentren im Hinblick auf die Entwicklung im Großraum der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area. Mit seiner großen Verfügbarkeit an Büroflächen und seiner geografischen Lage, durch die die Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area mit der größeren Südwest-Region von China verbunden wird, ist Zhaoqing auch eng mit Hongkong verbunden. Mithilfe des Ausbaus aus der Greater Bay Area werden durch die Pläne der Stadt deren Vorteile effizient ausgenutzt, um hochwertige Ressourcen aus Hongkong anzuziehen, die industrielle Transformation der Stadt zu beschleunigen und die Wirtschaft weiterzuentwickeln, vor allem über die Umsetzung wissenschaftlicher und technologischer Lösungen. Zhaoqing plant gegenwärtig den Aufbau der Special Cooperation Pilot Zone in der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (Zhaoqing), die bereits vorläufig von den entsprechenden Provinzverwaltungen von Guangdong genehmigt wurde. Carrie Lam, Chief Executive von Hongkong, die an der 21. Tagung der Hongkong-Guangdong Co-Operation Joint Conference in Guangdong am 16. und 17. Mai teilnahm, stattete insbesondere Zhaoqing einen Besuch ab. Am 19. Mai unternahm auch der Leitungsausschuss für Stadtplanung von Hongkong eine Besichtigungsreise von Zhaoqing, "um ein tiefgehendes Verständnis über die Belange der Special Cooperation Pilot Zone von Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (Zhaoqing) und über die Planung und den Bau von Zhaoqing Hong Kong City zu gewinnen". Laut öffentlicher Quellen beabsichtigen sowohl die Hong Kong Polytechnic University als auch The Open University of Hong Kong die Errichtung von Campus-Geländen in Zhaoqing.



