New York (ots/PRNewswire) - Mit dem Auftritt von "The Marc Jacobs" kündigt Marc Jacobs International die Einführung ihres neuesten Geschäftsbereichs an; eine Linie mit Konfektionsmode, Taschen, Schuhen, Schmuck und Accessoires, die einen vielseitigen und individuellen Ansatz präsentieren. "Wir wollten etwas anbieten, das sich von unseren bisherigen Kollektionen unterscheidet und sich mehr auf die einzelnen Artikel konzentriert", so Jacobs. "Diese Artikel kann man sich auf seine ganz persönliche Art und Weise zusammenstellen, weil es mehr um den persönlichen Stil geht als um den sogenannten Laufsteg-Look."



Beeinflusst von den Epochen und von der Musik-, Kunst- und Popkultur, die schon immer inspiriert haben, werden klassische Silhouetten, wie schon jeher bei Marc Jacobs, mit jeder Jahreszeit neu interpretiert und diese Artikel bilden eine fortlaufende und wachsende Garderobe. The Marc Jacobs umfasst alles, von bedruckten Baumwoll-T-Shirts bis hin zu Cocktailkleidern mit Pailletten, von Freizeitschuhen bis hin zu Pumps aus Lackleder, und bietet eine breite Preisspanne für jeden Geschmack, wobei die Integrität jedes Artikels im Vordergrund steht.



Die Zusammenarbeit mit anderen wird ein ständiger Eckpfeiler der Linie sein, sowohl mit kreativen Partnerschaften wie den Peanuts und dem New York Magazine (weitere Informationen siehe unten) als auch mit klassischen Handwerkern, wie im Vorherbst mit Stutterheim-Regenmänteln und einer Perfecto-Lederjacke von Schott. Außerdem werden langjährige Freunde der Marke in einer Kapsel mit Hüten und Stirnbändern des Hutmachers Stephen Jones sowie mit neu konzipierter Konfektionskleidung und Accessoires aus den persönlichen Schränken von Marc und seinem Team mit dem Titel "m.archive" für die Artikel vorgestellt.



The Marc Jacobs wird mit einer von Hugo Scott fotografierten und von Lotta Volkova gestalteten Kampagne im Mai 2019 gestartet. Die Artikel werden weltweit in den Marc Jacobs Stores, ausgewählten Kaufhäusern und auf marcjacobs.com erhältlich sein.



New York Magazine x The Marc Jacobs



Das Marc Jacobs-Logo, das auf dem 1968 von Milton Glaser entworfenen klassischen Logo des New York Magazine basiert, erhält ein neues Design, das sich über alle Produktkategorien erstreckt, einschließlich Konfektionskleidung, Sandalen und Taschen wie The Snapshot. Eine wahre Feier eines der berühmtesten Symbole, die mit New York City verbunden sind.



Peanuts x The Marc Jacobs



Seit er im Alter von sechs Jahren von seinem Babysitter einen riesigen Plüsch-Snoopy erhalten hat, ist der klassische Comic-Strip von Charles M. Schulz ein Favorit von Marc's. Die Peanuts-Charaktere sind auf allem vertreten, von Sweatshirts im Vintage-Stil über Stoffbeutel bis hin zu farbenfrohem Schmuck, und verleihen dem klassischen Marc Jacobs-Stil ein verschmitztes Flair.



