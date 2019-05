Zwischen Washington und Berlin ist die Stimmung angespannt. Merkel reist für einen Kurzbesuch in die USA - und Trump hat etwas anderes vor.

Kanzlerin Angela Merkel hält am Donnerstag (ca. 21.45 Uhr MESZ) vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen mit US-Präsident Donald Trump eine mit Spannung erwartete Rede an der US-Eliteuniversität Harvard. Ihre Ansprache vor Absolventen werde "keine klassische politische Rede sein, sondern eine Rede, die auch mein Leben den Studenten nahebringt und die daraus entstandenen Lehren dann auch beinhaltet", hatte Merkel kürzlich dem US-Sender CNN gesagt. Ein Treffen mit Trump ist nicht geplant.

Nach Angaben eines deutschen Regierungssprechers hatte die US-Seite frühzeitig mitgeteilt, dass der Präsident an diesem Tag nicht in Washington sein werde. Trump spricht am Donnerstag vor Absolventen der US Air Force Academy im US-Bundesstaat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...