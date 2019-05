Unternehmen der amerikanischen Tech-Branche drohen Einbußen durch den Handelsstreit. Aber es gibt auch widerstandsfähige Aktien und sogar Gewinner.

Es gibt kein Entrinnen vor dem langen Arm von Uncle Sam. Am 22. Mai traf es Ambarella. Der Kurs des weitgehend unbekannten amerikanischen Herstellers von Hardware-integrierter Videoverarbeitungssoftware brach um 11,4 Prozent ein. Denn Analysten warnen, dass HIK?Vision, ein wichtiger Kunde in China, bald auf die "schwarze Liste" des Weißen Hauses kommen könnte. Und HIK?Vision baut die Gesichtserkennungschips von Ambarella in Überwachungskameras ein, die weltweit in Häusern, Einkaufsmalls, Werkshallen oder auf Straßen zu finden sind.

HIK?Vision hat rund 20 Prozent des Weltmarkts unter Kontrolle. Dem Unternehmen wird derzeit kein Fehlverhalten vorgeworfen. Doch über 40 Prozent der Anteile gehören zu einem chinesischen Staatsunternehmen. Das könnte schon reichen im neuen kalten Krieg zwischen den USA und dem mächtigen Herausforderer China, der weitgehend über die Technikbranche ausgetragen wird.

Ein Nebel von Unsicherheit legt sich über weite Bereiche der weltweit eng vernetzten Technologieindustrie. Für die Anleger ein verzwicktes Problem. Es trifft die Tech-Branche insgesamt, die seit Jahren der wichtigste Kurstreiber für die Börsen ist und in den vergangenen zwölf Monaten trotz aller Turbulenzen wieder um gut 15 Prozent zugelegt hat.

Analysten raten jetzt vor allem, nicht panisch die Aktien der "FAANG"-Klasse (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) aus dem Depot zu werfen. Den kurzfristigen politischen Risiken stehen immer noch langfristig große Chancen gegenüber. Außerdem gibt es speziellere Titel, die sogar von dem politischen Stress profitieren könnten.

Beispiel Alphabet, die Muttergesellschaft von Google: Diese Aktie ist derzeit am stärksten betroffen. Analyst Mark Kelley von Nomura Instinet schätzt für den Werbe- und Softwareriesen einen potenziellen Umsatzverlust von 400 Millionen Dollar jährlich durch das wegfallende Geschäft mit rund 500 Millionen Huawei-Smartphones. Huawei-Kunden müssen in Zukunft auf viele Google-Dienste und Software-Upgrades verzichten und Google im Gegenzug auf Werbeeinnahmen und Lizenzen. Denn neue Huawei-Smartphones müssen mit einem anderen Betriebssystem und einem neuen App-Store ausgerüstet werden. Trotzdem behält Nomura ein Kursziel von 1300 Dollar für Alphabet und das Rating "kaufen" ...

