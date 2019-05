Seit Jahren werden vergeblich mehr Güter auf der Schiene gefordert, denn überwiegend findet der Schwerverkehr auf der Straße statt. In Frankfurt kämpft eine kleine Mannschaft mit den Tücken des Systems Bahn.

Ihre Konkurrenz haben Wolfgang Maier und seine Leute von der Güterbahn DB Cargo ständig im Blick. Am Frankfurter Autobahnkreuz rollen die Lastwagen in engen Kolonnen und am nahen Flughafen heben die Jets im Minutentakt ab. Im "Operation Center" schlägt das Herz der DB Cargo, die von hier täglich rund 3000 Güterzüge durch 17 europäische Länder steuert. Zuletzt mit mäßigem wirtschaftlichen Erfolg, denn trotz des Dauerwachstums verlieren die Bahnen Anteile am gesamten Güterverkehr, drei Viertel der Transportleistung findet inzwischen auf der Straße statt.

Mit einem Marktanteil von knapp 50 Prozent auf der Schiene ist die deutsche Staats-Bahn hierzulande unbestrittener Marktführer und spielt auch in Europa eine große Rolle. In 17 Ländern ist DB Cargo selbst, über Töchter oder mit Partnerbahnen aktiv. Mehr als 60 Prozent ihres Güterverkehrs überquert mindestens eine Grenze. Allerdings ist ihre Transportleistung seit Jahren rückläufig, 2018 waren es noch rund 256 Millionen Tonnen und damit sechs Prozent weniger Güter als ein Jahr zuvor - zu Beginn dieses Jahrzehnts waren mehr als 400 Millionen Tonnen üblich.

Jedes Jahr fahren die Güterzüge rote Zahlen ein, 190 Millionen Euro betrug der operative Verlust (Ebit) im vergangenen Jahr. Nach Informationen des "Handelsblatts" hat sich die Misere im ersten Quartal mit einem Minus von 79 Millionen Euro fortgesetzt. Die internen Pläne sehen trotz Modernisierungsplänen auch für das laufende und das kommende ...

