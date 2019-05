USA: Wirtschaftswachstum beschleunigt sich zu Jahresbeginn

WASHINGTON - Die Wirtschaftswachstum in den USA hat sich zu Jahresbeginn beschleunigt. In den Monaten Januar bis März legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der größte Volkswirtschaft der Welt um auf das Jahr hochgerechnete 3,1 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington laut einer zweiten Schätzung mitteilte.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen überraschend deutlich

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gestiegen. In der vergangenen Woche sei die Zahl der Anträge um 3 000 auf 215 000 geklettert, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit 214 000 Anträgen gerechnet. Mitte April war bei 193 000 Anträgen der niedrigste Stand seit etwa 50 Jahren erreicht worden.

USA: Schwebende Hausverkäufe fallen überraschend

WASHINGTON - Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe ist in den USA im April überraschend gefallen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe gaben im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Prozent nach, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet.

Indiens Premier Modi für zweite Amtszeit vereidigt

NEU DELHI - Narendra Modis zweite fünfjährige Amtszeit als Premierminister Indiens hat begonnen. Der seit 2014 regierende Hindu-Nationalist legte am Donnerstag vor dem Amtssitz von Staatspräsident Ram Nath Kovind in der Hauptstadt Neu Delhi den Amtseid ab. Im Anschluss wurden auch die Mitglieder seines neuen Kabinetts vereidigt.

Mexiko legt neuen Freihandelsvertrag mit USA und Kanada dem Senat vor

MEXIKO-STADT - Die mexikanische Regierung legt das neue Freihandelsabkommen USMCA mit den USA und Kanada dem Senat zur Ratifizierung vor. "Wir sind sicher, dass wir auf die Unterstützung der Senatoren zählen können und wir bald eine Ratifizierung haben werden", sagte Präsident Andrés Manuel López Obrador am Donnerstag. USMCA ist der Nachfolger des Nafta-Freihandelsabkommen. Der Vertrag sieht unter anderem strengere Regeln für zollfreie Auto- und Milchexporte in die USA und mehr Arbeitnehmerrechte in Mexiko vor.

ROUNDUP: Neue Rufe nach Amtsenthebung Trumps - Der findet das Wort 'ekelhaft'

WASHINGTON - Nach einem öffentlichen Auftritt von Russland-Sonderermittler Robert Mueller ist unter den Demokraten die Debatte über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump neu entbrannt. Mehrere Demokraten im Kongress, darunter Präsidentschaftskandidaten, forderten nach Muellers Stellungnahme die sofortige Einleitung eines solchen Verfahrens. Trump hielt am Donnerstag dagegen, er sehe keinerlei Chancen dafür. Er habe nichts Unrechtes getan. Mit Blick auf eine Amtsenthebung sagte Trump: "Für mich ist das ein dreckiges, schmutziges, ekelhaftes Wort."

Brexit-Unsicherheit: Britische Autoproduktion setzt Abwärtstrend fort

LONDON - Die britische Autoproduktion ist weiter auf Talfahrt. Im April rollten sogar knapp 44,5 Prozent weniger Autos vom Band als im Vorjahresmonat, wie der Verband der Autohersteller und Händler SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) am Donnerstag mitteilte. Der starke Rückgang ist teilweise darauf zurückzuführen, dass mehrere Hersteller ihre Werksferien auf den April vorgezogen hatten, um Lieferengpässe bei einem befürchteten Brexit ohne Abkommen am 29. März abzufedern. Die Frist für den EU-Austritt wurde inzwischen aber bis 31. Oktober verlängert.

Spanien: Inflation schwächt sich überraschend deutlich ab

MADRID - Der Anstieg der Lebenshaltungskosten in Spanien hat sich im Mai überraschend deutlich abgeschwächt. Wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte, betrug die nach europäischen Standards (HVPI) berechnete Inflationsrate 0,9 Prozent, nach 1,6 Prozent im April. Die späte Lage des Osterfestes hatte im April für einen höheren Preisauftrieb gesorgt. Analysten hatten nun im Schnitt eine Jahresrate von 1,1 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise im Mai um 0,2 Prozent. Auch hier hatten Experten mehr erwartet.

Studie: Klimawandel ist größtes Risiko für Unternehmenswachstum

FRANKFURT - Der Klimawandel zählt nach Einschätzung vieler Vorstandschefs zu den größten Risiken für das Wachstum von Unternehmen. Die von der internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG befragten Konzernchefs sehen darin und in den Anforderungen in Sachen Nachhaltigkeit noch größere Wachstumsrisiken als etwa im wachsenden Protektionismus, Cyber-Gefahren oder disruptiven Technologien. Im Jahr 2018 hatte der Klimawandel noch auf Platz vier der größten Risikofaktoren gelegen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten KPMG-Umfrage hervor.

ROUNDUP: Saudi-Arabien will keinen Krieg mit dem Iran - Krisengipfel in Mekka

RIAD - Saudi-Arabien will nach eigenen Angaben trotz aller Rivalität keinen Krieg mit dem schiitischen Erzfeind Iran. "Ein Krieg wäre für alle in der Region schädlich, und wir wollen ihn um jeden Preis vermeiden", sagte der saudische Staatsminister für Auswärtiges, Adel al-Dschubair, in einem am Donnerstag ausgestrahlten Interview des britischen Senders BBC. Die Region befinde sich in einem "heiklen Moment" ihrer Geschichte, erklärte er. Die Iraner müssten aber einhalten, wenn sie eine Normalisierung der Lage wollten.

