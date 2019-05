Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Fedex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 241 US-Dollar belassen. Der Logistikkonzern habe unter anderem angekündigt, ab 2020 für die meisten Bürger der USA an sieben Tagen je Woche Pakete ausliefern zu wollen, schrieb Analystin Allison Landry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bislang biete das Unternehmen dies nur in der Hochsaison an. Zudem habe Fedex in Aussicht gestellt, große Versandstücke effizienter bearbeiten zu wollen. Die vorgestellten Initiativen sollten Landry zufolge helfen, im schnell wachsenden E-Commerce-Geschäft besser Fuß zu fassen./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2019 / 15:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-05-30/20:22

ISIN: US31428X1063