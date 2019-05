(In der Überschrift wurden Tippfehler berichtigt.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat sich nach zwei verlustreichen Tagen mühsam ins Plus gerettet. Dank erfreulicher Daten zum Wirtschaftswachstum schloss der US-Leitindex nach einem durchwachsenen Handelsverlauf am Donnerstag 0,17 Prozent höher bei 25 169,88 Punkten.

Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,21 Prozent auf 2788,86 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,40 Prozent auf 7245,40 Punkte.

Die Wirtschaftswachstum in den USA hatte sich zu Jahresbeginn beschleunigt. In den Monaten Januar bis März legte das Bruttoinlandsprodukt der größten Volkswirtschaft der Welt um auf das Jahr hochgerechnete 3,1 Prozent zu, wie das Handelsministerium laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war zwar noch ein Wirtschaftswachstum von 3,2 Prozent ermittelt worden. Volkswirte aber hatten mit einer Abwärtsrevision auf 3,0 Prozent gerechnet./la/he

