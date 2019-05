Kaufen und liegen lassen? Nicht unbedingt aus Sicht von Encavis, was die Beteiligungen an Windparks betrifft. Denn Encavis teilte mit, dass eine 100%ige Tochter (die "Encavis Asset Management AG") einen Minderheitsanteil an vier deutschen Windparks an einen "in Luxemburg betreuten Spezialfonds eines institutionellen Kunden" verkauft hat. Konkret soll es dabei um eine Minderheitsbeteiligung von jeweils 49% an den vier Windparks "Briest, Breitendeich, Debtstedt und Lunestedt" gehen. Eine Prüfung ...

