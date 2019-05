In der Debatte um den Umgang der Parteien mit sozialen Medien und jungen Wählern hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) die Gründung eines CDU-Internet-Kreisverbands gefordert. "Wir müssen neue Möglichkeiten der Beteiligung schaffen, vielleicht sogar etwas wie einen digitalen Kreisverband", sagte Karliczek den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (Freitagsausgaben).



"Das würde auch Jüngere sicher mehr motivieren, sich politisch zu engagieren", so die CDU-Politikerin weiter. Gleichzeitig forderte die Bildungsministerin, die CDU solle die Bürger mit einer "ausgleichenden Klimaschutzpolitik" überzeugen. "Klimaschutzpolitik muss zusammen mit der Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gedacht werden. Die finanziellen Lasten von Klimaschutz und Energiewende müssen tragbar sein und sozial gerecht verteilt werden, sonst wird das Engagement der Bevölkerung für den Klimaschutz schwinden", sagte Karliczek den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland".



Mit einer "solchen ausgleichenden Klimaschutzpolitik" werde man "die Bürger überzeugen", so die Bildungsministerin weiter.