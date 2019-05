Auf dem deutschen Automarkt haben die Hersteller ihre Rabatte für Neuwagen reduziert. Das gilt gleichermaßen für Sonderaktionen, Eigenzulassungen und Preisnachlässe bei Internetbestellungen, wie aus einer Studie des CAR-Instituts der Universität Duisburg-Essen hervorgeht. Erstmals in diesem Jahr lagen im Mai die in einem Index zusammengefassten Rabatte unter dem Niveau des Vormonats. "Die Autobauer testen die Zahlungsbereitschaft der Kunden im deutschen Automarkt in der Abkühlphase der Konjunktur", erklärte Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer.

Als Vorreiter seien die Hersteller VW und Opel unterwegs, die jeweils ihre Prämien beim Eintausch alter Dieselwagen eingestellt hätten, berichtete Dudenhöffer. Opel fuhr auch den Anteil der Wagen mit Eigenzulassung zurück, die später mit hohen Preisnachlässen in den Markt gedrückt werden. Die Rüsselsheimer lagen mit einem Anteil von 34,9 Prozent Eigenzulassungen aber immer noch über dem Marktschnitt.

Dudenhöffer rechnet mit wieder steigenden Rabatten. "Die Konjunktur ist schwächer geworden, die Erfolge bei dem Abbau der Arbeitslosigkeit dürften schwächer ausfallen, die Neuwagenzulassungen sind rückläufig gegenüber dem Vorjahr." Für die Neuwagenkäufer könne sich Ausdauer auszahlen. "Beobachten und nicht gleich einen Kaufvertrag unterschreiben, könnte die beste Strategie für Käufer sein", meinte der Auto-Experte./ceb/DP/zb

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0007664039

AXC0007 2019-05-31/05:22