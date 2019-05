"Volksstimme" zum Nichtrauchertag:

"Elf Jahre nach Einführung des Nichtraucherschutzgesetzes erhitzen sich die Gemüter noch immer an den Fragen: Beschneidet der staatliche Eingriff das Persönlichkeitsrecht des mündigen Bürgers und ist das weitreichende Verbot des blauen Dunstes in der Öffentlichkeit eine Diskriminierung von Rauchern? Aus Sicht der Nichtraucher ist das lächerlich. Natürlich ist es richtig, dass Sachsen-Anhalt von seinem Landesrecht Gebrauch macht und den Zigarettengenuss in öffentlichen Gebäuden und Gaststätten untersagt. Die Vermeidung von gesundheitlichen Gefahren für Dritte ist dabei oberstes Gebot. Zu verbieten, öffentliche Räume zu verpesten, anderen die saubere Luft zum Atmen zu nehmen und stattdessen Krebserreger in die Lungen zu blasen, dient dem Schutz von Nichtrauchern vor einer nicht wahrgenommenen Eigenverantwortung. Dass das enge Korsett zugunsten der Gastronomen gelockert und Ausnahmeregelungen gefunden wurden, ist Zugeständnis genug. Mehr wäre nicht im Sinne des Erfinders."/yyzz/DP/he

AXC0026 2019-05-31/05:36