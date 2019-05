Zur einfachen Installation ist der wartungsfreie, elektrische Betätigungsmotor direkt am Verteiler aufgeschraubt. Durch die präzise, elektrische Steuerung der Nadelposition, -geschwindigkeit, -beschleunigung und des Nadelhubes wird eine große Anwendungsflexibilität erzielt. Vorteile in der Prozessführung des Anwenders liegen unter anderem in der Kontrolle der Balancierung und des Nachdruckes, der Schließkraftreduzierung sowie der Reduktion von Bauteilgewichten und der Verzugsminimierung. Endergebnis sind Bauteile mit optisch hochwertiger Oberflächenqualität und Maßhaltigkeit. Die leicht zu bedienende Benutzeroberfläche beinhaltet einen einfachen Drag-and-Drop-Editor für ein komfortables Konfigurieren und ermöglicht das Speichern und Aufrufen von Rezepten und Werkzeugkarten.

Den vollständigen Artikel lesen ...