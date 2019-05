Der Dax geht gestärkt vom Vortag in den Handel. Im Fokus steht weiter der Handelsstreit. Einige Konjunkturdaten stehen ebenfalls auf der Agenda.

Die globalen Unsicherheiten des Brexits und des Handelsstreits zwischen den USA und China, der sich in einer Spirale aus gegenseitigen Sanktionen befindet, sorgen für eine schwierige Marktsituation. Nach den jüngsten Kursverlusten tasten sich einige Anleger zurück an die Aktienmärkte - und schickten den Dax am Donnerstag auf Erholungskurs.

Der deutsche Leitindex schloss an Christi Himmelfahrt bei 11.902 Punkten und damit 0,5 Prozent höher als am Vortag. Das leichte Plus gibt Rückenwind, doch Anleger sollten dies nicht überbewerten, schließlich war an den Börsen wegen des Feiertags weniger los. Am Freitagmorgen notiert der Dax vorbörslich laut außerbörslichen Handelsplattformen erneut leicht im Minus.

"Der Handelsstreit hat die Börsen weiter voll im Griff. Anleger fürchten neue Hiobsbotschaften durch US-Präsident Donald Trump und dürften aufgrund Christi Himmelfahrt daher tendenziell in Deckung gegangen sein", sagte Finanzanalyst Timo Emden von Emden Research der Deutschen Presse-Agentur.

Zum Wochenausklang dürfte es an den Börsen ebenfalls eher ruhig zugehen, nehmen viele den Feiertag doch zum Anlass, ein verlängertes Wochenende einzulegen. Anleger erwarten nur wenige Unternehmensbilanzen, dafür aber einige interessante Konjunkturdaten. Was am Freitag wichtig ist:

1 - Vorgaben aus den USA

Trotz anhaltender Sorgen über den Handelsstreit zwischen den USA und China haben die US-Börsen nach zwei verlustreichen Tagen ihre Talfahrt vorerst beendet. Die Anleger schöpften Hoffnungen aus den jüngsten Aussagen von US-Präsident Trump, wonach die Gespräche mit China derzeit gut liefen. Stützend auf die Kurse wirkten sich zudem wirkten erfreuliche Wirtschaftsdaten aus.

In den Monaten Januar bis März legte das Bruttoinlandsprodukt der größten Volkswirtschaft der Welt um auf das Jahr hochgerechnete 3,1 Prozent zu, wie das Handelsministerium laut einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war zwar noch ein Wirtschaftswachstum von 3,2 Prozent ermittelt worden. Volkswirte aber hatten mit einer Abwärtsrevision auf 3,0 Prozent gerechnet.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,2 Prozent auf 25.170 Punkte. Der breiter gefasste S&P legte ebenfalls um 0,2 Prozent auf 2789 Stellen zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,3 Prozent auf 7568 Zähler.

2 - Vorgaben aus Asien

Befürchtungen, die Weltwirtschaft könnte angesichts neuer Handelsstreitigkeiten in eine Rezession schlittern, haben die asiatischen Börsen am Freitag ins Minus getrieben. US-Präsident Trump kündigte ab dem 10. Juni Zölle auf Importe aus Mexiko an, um das Land zu schärferen Maßnahmen gegen illegale Einwanderung zu bewegen.

Davon wären auch japanische Autobauer wie Toyota, Nissan, Honda oder Mazda betroffen, die allesamt in Mexiko Fahrzeuge für den US-Markt produzieren. Ihre Aktien verbuchten Kursverluste von zwei bis drei Prozent, Mazda brachen sogar mehr als sechs Prozent ein.

Der Nikkei der 225 führenden Werte an der Tokioter Börse fiel um 0,8 Prozent auf 20.778 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor 0,6 Prozent auf 1522 Zähler. "Die Androhung der USA, innerhalb von zwei Wochen Zölle auf mexikanische Waren einzuführen, ist ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...