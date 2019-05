Im September dieses Jahres soll das Werk "Lausitz 2020" der Reiss Büromöbel GmbH mit hochmoderner Fertigungstechnologie und intelligenten Maschinen in Probebetrieb gehen. In der rund 12.500 m² großen Halle sollen der komplette Fertigungsprozess der Holzbearbeitung sowie die Montage und der Versand der Büromöbel erfolgen. Damit die Qualität der Hallenluft in allen Bereichen jederzeit optimal ist, hat das Unternehmen die WISAG Industrie Service Gruppe, einen der führenden Industriedienstleister Deutschlands, mit der Lieferung und Montage der kompletten Lüftungsanlage betraut.

"Bei dem Bauvorhaben wird die Lüftungsanlage gleichzeitig als Entrauchungsanlage genutzt. Dadurch waren die Anforderungen an die Lüftungsgeräte sowie das installierte Kanalnetz besonders hoch", betont Axel Tesch, Vertriebsingenieur der WISAG Gebäude- und Industrieservice in Dresden. Die ...

