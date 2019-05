Charttechniker schlagen Alarm! Tatsächlich hat der Dow ebenso wie der S&P eine sogenannte SKS-Konstellation absolviert, was man auch Schulter-Kopf-Schulter-Formation nennt, der in der Regel eine Korrektur um etwa 10 % folgen müsste. Das isst noch nicht ausgemacht, aber eien Möglichkeit. Es ist die Folge der Konsolidierung in den letzten vier Wochen im Mai. Beste Absicherung besteht in der Beachtung der Stopp-Kurse.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info