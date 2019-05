Bereits am Vortag hatte sich die Gemeinschaftswährung kaum verändert gehalten, nachdem sie in der ersten Wochenhälfte deutlich gesunken war. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1132 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend.Der Franken zog derweil zu beiden Währungen wieder leicht an. Der Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...