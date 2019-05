In Frankfurt wurde soeben ein ETF-Fonds offeriert. Der komplizierte Name: KMEFIC Kuwait Equity UCITS ETF mit der WKN A2PBXD und der ISIN IE00BGPBVS44 in Dollar. Volumina angeblich bescheiden mit 7,9 Mio. $ zum Start. Wir empfehlen dies wenigstens zu beachten, denn zu diskutieren wäre dies sehr wohl. Der Fonds investiert sowohl in Kuwait als auch in den Nachbarstaaten und ist ein Ansatz dafür, wie man in dieser Region mit hohen Zuwachsraten in der Wirtschaft ein Trendinvestment begründet. Wir werden uns voraussichtlich damit näher befassen.



