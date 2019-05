Nach starken Kursverlusten stabilisiert sich die Gemeinschaftswährung wieder. Doch politische Unsicherheit könnten das Blatt schnell wenden.

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag vorerst stabilisiert. Bereits am Vortag hatte sich die Gemeinschaftswährung kaum verändert, nachdem sie in der ersten Wochenhälfte deutlich gesunken war. Am Morgen wurde der Euro bei 1,1127 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...