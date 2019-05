TAGESTHEMA

Mit Strafzöllen auf mexikanische Importe will Washington das Nachbarland zwingen, härter gegen illegale Einwanderung in die USA vorzugehen. Vom 10. Juni an würden Zölle in Höhe von fünf Prozent auf Einfuhren aus Mexiko verhängt, teilte Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador rief die USA zum Dialog auf. In einer Erklärung des Weißen Hauses in Washington hieß es, die Zölle würden bis 1. Juli auf zehn Prozent steigen und dann jeden Monat um weitere fünf Prozentpunkte angehoben. Ab 1. Oktober lägen sie bei 25 Prozent. Erst wenn Mexiko "wirksame Maßnahmen" gegen die Migration ergreife, würden die Zölle wieder aufgehoben. Das "massenhafte Eindringen" von Einwanderern in die USA sei ein "Notstand und eine außerordentliche Bedrohung" der nationalen Sicherheit und der Wirtschaft der USA, teilte das Weiße Haus mit. Mexiko habe strenge Einwanderungsgesetze und könnte die Migranten "leicht stoppen", auch durch Rückführung in deren Heimatländer. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador betonte in einem Brief an seinen amerikanischen Kollegen, er wolle keine Konfrontation. "Ich schlage vor, unseren Dialog zu vertiefen, um nach anderen Alternativen für das Migrationsproblem zu suchen", schrieb er.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz April saisonbereinigt real PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 09:00 Verbraucherpreise Sachsen Mai 10:00 Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Mai - IT 10:00 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) - DE 10:30 Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Mai - IT 11:00 Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj - US 14:00 Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,1% gg Vj 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,6 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (2. Umfrage) PROGNOSE: 101,0 1. Umfrage: 102,4 zuvor: 97,2 Im Laufe des Tages: - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Mai

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.821,00 -0,67 S&P-500-Future 2.773,50 -0,61 Nikkei-225 20.775,04 -0,80 Schanghai-Composite 2.906,01 0,01 +/- Ticks Bund -Future 168,36 16 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.902,08 0,54 DAX-Future 11.920,00 0,56 XDAX 11.923,45 0,55 MDAX 24.921,85 0,69 TecDAX 2.808,20 0,95 EuroStoxx50 3.318,15 0,62 Stoxx50 3.068,74 0,32 Dow-Jones 25.169,88 0,17 S&P-500-Index 2.788,86 0,21 Nasdaq-Comp. 7.567,72 0,27 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,20 +32

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden zum Wochenschluss im Minus erwartet. Dafür sprechen zwei Gründe. Zum einen hat US-Präsident Donald Trump überraschend Strafzölle auf mexikanische Importe verhängt. Zum anderen gibt es Anzeichen, dass der US-chinesische Handelskonflikt bereits deutlichere Spuren im Wirtschaftswachstum in China hinterlassen hat. Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Mai wegen einer schwachen Auslandsnachfrage unerwartet deutlich gesunken. In diesem Umfeld sieht IG den DAX 95 Punkte leichter bei 11.807, auch der Euro-Stoxx-50 wird ein halbes Prozent im Minus erwartet. Der Gewinner der gestiegenen Risikoaversion ist der Anleihemarkt, für die Notierungen der Bundesanleihen geht es weiter nach oben.

Rückblick: Freundlich - Nach den jüngsten Kursverlusten erholten sich die Aktien etwas. Von viel mehr als einer Gegenbewegung wollten Marktteilnehmer aber zunächst nicht sprechen, zumal sich an der Nachrichtenlage kaum etwas verändert hat. Weiter ist der US-chinesische Handelskonflikt das beherrschende Thema. China warf den USA nun "Wirtschaftsterrorismus" vor. Klarer Gewinner war der Mediensektor mit einem Plus von 1,8 Prozent, in dem Axel Springer um über 20 Prozent zulegten (siehe DAX/MDAX/TECDAX). Ebenfalls im Mediensektor gewannen Daily Mail nach der Vorlage von Geschäftszahlen 9,6 Prozent. Remy Cointreau schlossen 3,9 Prozent fester. Im Handel verwies man auf Übernahmepläne des Spirituosenherstellers. Gesucht waren Aktien von Börsenbetreibern, weil die Unsicherheit wegen des Handelskonflikts die Volatilität an den Börsen erhöht. Das hat zur Folge, dass institutionelle Anleger verstärkt ihre Portfolios über Derivate absichern, wovon die Börsen profitieren. Deutsche Börse gewannen 1,4 Prozent, Euronext 1,8 Prozent und LSE 2,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Im Mittelpunkt standen Axel Springer. Mit einem Kurssprung von 22,2 Prozent auf 55,10 Euro reagierte die im MDAX notierte Aktie auf die Nachricht, dass die Verlagsgruppe mit der Beteiligungsgesellschaft Kohlberg Kravis Roberts (KKR) über einen möglichen Einstieg verhandelt. Demnach soll KKR ein Angebot an die übrigen Aktionäre unterbreiten. Laut den Analysten von Berenberg wird KKR eine hohe Prämie zahlen müssen. Sie rechnen mit etwa 60 Euro je Aktie. DAX-Gewinner waren Wirecard mit einem Plus von 2,3 Prozent. Die Aktie erholte sich damit vom jüngsten starken Rücksetzer.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien hat sich am Christi-Himmelfahrt-Feiertag sowohl in der Breite wie auch bei Einzelwerten fast nichts getan.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Nach den Kursverlusten im bisherigen Wochenverlauf ka es zu einer zaghaften Gegenbewegung. Neue Impulse gab es nicht, so dass das Dauerbelastungsthema Handelsstreit weiter das Geschehen dominierte. Für Verunsicherung sorgten die regelrecht abstürzenden Ölpreise. Von Konjunkturseite kamen ebenfalls keine Impulse. Am Aktienmarkt gehörten Energie- und Bankaktien zu den größten Verlierern. Während Energietitel den Ölpreisen nach unten folgten, litten Bankaktien unter dem weiter gesunkenen Renditeniveau. Bei Aktien aus dem Modeeinzelhandel setzten sich die schweren Kursverluste vom Vortag fort. Tilly's brachen um fast 18 Prozent ein. Der Modehändler traf zwar mit dem Quartalsgewinn die Schätzungen, verschreckte aber mit einer verhaltenen Umsatzprognose. PVH, die Aktie der Muttergesellschaft von Tommy Hilfiger und Calvin Klein, büßte fast 15 Prozent ein, weil das Unternehmen den Ausblick für 2019 gesenkt und von einem unverändert schwierigen Umfeld gesprochen hatte - auch wegen des Handelsstreits. Dollar General legten dagegen um 7,2 Prozent zu. Der Schnäppchenmarktbetreiber hatte die Erlöse im ersten Quartal deutlicher als erwartet gesteigert. Der Wettbewerber Dollar Tree schnitt ebenfalls besser ab als gedacht. Sein Aktienkurs kletterte um 3,1 Prozent.

Die Anleihekurse zogen kräftig an, die Renditen fielen entsprechend. Die Zehnjahresrendite sank um 4 Basispunkte auf 2,22 Prozent. Anleihen gelten für viele Anleger als eine Art sicherer Hafen und profitierten zuletzt von Konjunktursorgen und dem eskalierenden Handelsstreit. Zudem schürten die neuesten Preisdaten aus den USA leichte Zinssenkungsfantasie.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1126 -0,03% 1,1135 1,1129 -3,0% EUR/JPY 121,43 -0,46% 122,11 121,73 -3,4% EUR/CHF 1,1190 -0,25% 1,1219 1,1217 -0,6% EUR/GBP 0,8825 -0,02% 0,8814 0,8818 -1,9% USD/JPY 109,13 -0,42% 109,69 109,38 -0,5% GBP/USD 1,2609 +0,01% 1,2632 1,2621 -1,2% Bitcoin BTC/USD 8.206,75 -0,10% 8.727,75 8.725,50 +120,7%

Im asiatisch dominierten Handel zeigt sich der Yen als sicherer Hafen deutlich befestigt und steigt gegen den US-Dollar um 0,6 Prozent. Unter Druck steht der mexikanische Peso, der gegen zum Dollar mit den neuen US-Strafzöllen rund 2 Prozent nachgibt. Im Euro-Dollar-Paar zeigt sich noch wenig Bewegung.

Am Donnerstag verteidigte der Dollar trotz für ihn eigentlich eher ungünstig ausgefallener neuester Zinssignale seine jüngsten Gewinne. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben in den USA legte im ersten Quartal nämlich eiger zu als erwarte. Das spielte Spekulationen in die Karten, dass der nächste Zinsschritt in den USA nach unten gehen könnte. Der Euro kostete zuletzt 1,1134 Dollar. Der Dollar profitiert derzeit stark von seinem Ruf als sicherer Hafen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,97 56,59 -1,1% -0,62 +18,3% Brent/ICE 66,03 66,87 -1,3% -0,84 +20,0%

