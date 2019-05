Im Ringen um die Übernahme des US-Telekom-Konzerns Sprint durch die Telekom-Tochter T-Mobile US sollen diese Kreisen zufolge die Grundlage für einen vierten Wettbewerber schaffen. Dieser solle das Netzwerk des neuen Unternehmens nutzen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. So solle sichergestellt werden, dass nach dem Zusammenschluss weiterhin vier Mobilfunkanbieter in den USA existieren. T-Mobile US und Sprint sind unter den wichtigsten Mobilfunkanbietern derzeit Nummer drei und vier.

