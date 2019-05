Das Start-up-Unternehmen Block One aus Hongkong, das derzeit die Kryptowährung EOS betreibt, plant laut eines Zeitungsberichts den Aufbau einer Social-Media-Plattform, bei dem die Nutzer an den Werbeerlösen beteiligt sein werden. Block One wolle die neue Plattform am Samstag in Washington vorstellen, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Finanzkreise.



Das Unternehmen solle noch in diesem Jahr an den Start gehen und dem US-Kurznachrichtendienst Twitter Konkurrenz machen. Finanzkreisen zufolge solle die neue Plattform Twitter ähneln, aber auch Funktionen aufweisen, die aus Facebook und Instagram bekannt sind, berichtet die Zeitung weiter. Anders als bei den traditionellen Social-Media-Plattformen würden die Nutzer mittels eines Tokens - einer Art virtuelles Guthaben - direkt am Erfolg beteiligt. Die Nutzer könnten diese Token mittels einer Kryptobörse an Werbetreibende verkaufen, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Finanzkreise.



Block One gilt als eines der vielversprechendsten Unternehmen in der derzeit wieder erstarkenden Kryptoszene. An Block One seien auch der US-Investor deutscher Herkunft und Paypal-Mitgründer, Peter Thiel, sowie der deutsche Investor Christian Angermayer beteiligt, berichtet die Zeitung weiter.