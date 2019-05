Moody's Analytics, ein globaler Anbieter von Einsichten in Bezug auf die Bereiche Finanzen und Wirtschaft, hat den Consensus Economics Forecast Accuracy Award 2018 für die USA gewonnen.

Um den Gewinner zu ermitteln, untersuchte Consensus Economics Prognosen für das Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts (BIP) und der Verbraucherpreise (VPI) für das Jahr 2018, die zwischen Januar 2017 und Dezember 2018 aufgestellt wurden. Die Prognosen von Moody's Analytics, die auf seinem Weltwirtschaftsmodell unter der Aufsicht von Chief Economist Mark Zandi basieren, waren die genauesten.

"Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung von Consensus Economics zu erhalten, was unser Engagement bestärkt, unseren Kunden zuverlässige Prognosen und Erkenntnisse zu liefern", sagte Cris deRitis, Deputy Chief Economist, der das Team leitet, das die Prognosen erstellt. "Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir zuverlässige wirtschaftliche Szenarien für ihre strategische Planung und ihr Risikomanagement liefern."

Die US-amerikanischen BIP- und VPI-Prognosen von Moody's Analytics werden ebenso wie Prognosen für andere marktbewegende Indikatoren mit unserem Global Macroeconomic Model erstellt. Dieses strukturökonometrische Modell prognostiziert mehr als 12.000 ökonomische, demographische und finanzielle Zeitreihen, die nahezu die gesamte globale Wirtschaftstätigkeit abdecken. Die vom Global Macroeconomic Model erstellten Prognosen und Szenarien werden in vielen Moody's Analytics-Lösungen verwendet, darunter preisgekrönte Angebote in Bezug auf Kreditrisiko und strukturierte Finanzierung.

Das Global Macroeconomic Model ist über die Plattform Scenario Studio von Moody's Analytics verfügbar. Diese ermöglicht es Anwendern, wirtschaftliche Szenarien und Prognosen in einer kollaborativen Echtzeitumgebung zu generieren, die von strengen Governance-Prozessen unterstützt wird.

Dieser Sieg bei den Consensus Economics Forecast Accuracy Awards ergänzt unsere wachsende Liste an Auszeichnungen und Branchenanerkennungen.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt führende Unternehmen mit Tools für Financial Intelligence und Analysen zur Gewährleistung einer schnelleren und besseren Entscheidungsfindung. Die Kombination aus unserer Expertise im Bereich Risiko, umfassenden Informationsressourcen und innovativer Technologie ist unseren Kunden behilflich, um auf einen sich ständig weiterentwickelnden Markt zu reagieren. Unsere branchenführenden Lösungen, bestehend aus Research, Daten, Software und Beratungsleistungen, sind dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Dank unseres Engagements für Qualität, offenen Denkweise und unseres Fokus auf die Erfüllung von Kundenanforderungen sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie auf unserer Website oder verbinden Sie sich mit uns auf Twitter und LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die für 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 4,4 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 13.200 Mitarbeiter beschäftigt und in 42 Ländern präsent ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

