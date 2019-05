flatex Morning-news Öl (WTI): Durch den US-Feiertag "Memorial Day" verschob sich ...

Durch den US-Feiertag "Memorial Day" verschob sich die Bekanntgabe der wöchentlichen EIA-Rohöllagerbestandsdaten von Mittwoch 16:30 Uhr auf den Donnerstag um 17:00 Uhr. Die US-Rohöllagerbestände haben sich im Vergleich zur Vorwoche kaum verringert. Der Rückgang lag gerade einmal bei 0,282 Millionen Fass. Nach einem enormen Lageraufbau in der Vorwoche von 4,74 Millionen Fass verdeutlicht dies nach wie vor die überaus ausreichend versorgte Lage am US-Rohölmarkt.

Zur Charttechnik: Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI im Juli-Kontrakt an der US-Terminbörse NYMEX notierte am 23. April 2019 auf einem Hoch von 66,44 US-Dollar und bildete am 29. Mai 2019 bei 56,88 US-Dollar das jüngste Verlaufstief aus. Ausgehend von diesem Kursverlauf wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 59,13/60,53/61,66/62,79/64,19 und 66,44 US-Dollar. Die Unterstützungen kämen bei 56,88 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 55,47/54,62/53,22 und 50,96 US-Dollar in Betracht.

