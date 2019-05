DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Mit Strafzöllen auf mexikanische Importe will Washington das Nachbarland zwingen, härter gegen illegale Einwanderung in die USA vorzugehen. Vom 10. Juni an würden Zölle in Höhe von fünf Prozent auf Einfuhren aus Mexiko verhängt, teilte Trump am Donnerstag via Twitter mit. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador rief die USA zum Dialog auf. In einer Erklärung Washingtons hieß es, die Zölle würden bis 1. Juli auf zehn Prozent steigen und dann jeden Monat um weitere fünf Prozentpunkte angehoben. Ab 1. Oktober lägen sie bei 25 Prozent. Erst wenn Mexiko "wirksame Maßnahmen" gegen die Migration ergreife, würden die Zölle wieder aufgehoben. Das "massenhafte Eindringen" von Einwanderern in die USA sei ein "Notstand und eine außerordentliche Bedrohung" der nationalen Sicherheit und der Wirtschaft der USA, so das Weiße Haus.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:00 Verbraucherpreise Mai (vorläufig) PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,0% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +1,0% gg Vm/+2,1% gg Vj 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen April Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,6 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (2. Umfrage) PROGNOSE: 101,0 1. Umfrage: 102,4 zuvor: 97,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.768,70 -0,78% Nikkei-225 20.598,67 -1,64% Hang-Seng-Index 26.973,89 -0,52% Kospi 2.040,44 +0,08% Schanghai-Composite 2.899,89 -0,20% S&P/ASX 200 6.387,20 -0,08%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

UNEINHEITLICH - Anleger müssen eine Flut an Konjunkturdaten verarbeiten, allerdings gilt das Hauptaugenmerk den neuen Zöllen der US-Regierung. Investoren zeigen sich verunsichert. Mit Strafzöllen auf mexikanische Importe will Washington das Nachbarland zwingen, härter gegen illegale Einwanderung in die USA vorzugehen. Mexiko ist Produktionsstandort zahlreicher ausländischer Unternehmen - unter anderem von japanischen Automobilherstellern. Japan wird auch vom Yen belastet, der mit der steigenden Verunsicherung gegen den Dollar zulegt. In Südkorea stützt die Industrieproduktion, die im April auf Monatssicht deutlich stärker als erwartet zugelegt hat. Die Zentralbank des Landes hat den Leitzins wie erwartet unverändert belassen. Auch in China setzt sich kein klarer Trend durch angesichts uneinheitlicher Konjunkturdaten. Zu den Verlierern zählen Automobilwerte, denn viele Hersteller unterhalten Fertigungsstätten in Mexiko für den US-Markt. In Tokio verlieren Toyota, Honda und Mazda 2,2 bzw. 3,3 und 6,0 Prozent. Die Trump-Schlagzeilen seien "sehr schlechte Nachrichten" für japanische Automobilhersteller, so MUFG-Volkswirt Toshiyuki Suzuki.

US-NACHBÖRSE

Uber hat im abgelaufenen Quartal einen Verlust von über 1 Milliarde Dollar gemeldet. Die insgesamt schwachen Ergebnisse entsprachen den vorläufigen Schätzungen. Allerdings zeigten sich Anleger angesichts eines positiven Ausblicks versöhnt, der Kurs stieg um 1,8 Prozent. Nach schwachen Prognosen zum Geschäftsverlauf zeigten sich Bank of America mit Abgaben von 0,8 Prozent. Nutanix brachen um 18 Prozent ein, die Gesellschaft verfehlte mit Gewinn und Umsatz die Markterwartungen. Auch der Ausblick blieb deutlich hinter den Prognosen zurück. Okta kletterten um 6,1 Prozent, die Software-Gesellschaft schnitt umsatzseitig besser als gedacht ab und verbuchte einen geringeren Verlust als befürchtet. Zscaler gaben um 3,4 Prozent nach. Der Spezialist für Cloud-basierte Cybersicherheit übertraf die Marktvorhersagen. Seit Jahresbeginn hatte der Wert allerdings bereits um 86 Prozent haussiert. Gap brachen um 13,3 Prozent ein. Umsatz und Gewinnkennziffern hielten nicht, was sich der Markt versprochen hatte. Dell ermäßigten sich mit schwächerer China-Nachfrage und einem deutlich nachgebenden Umsatzwachstum um 3,6 Prozent. Red Robin stürzten um 12,5 Prozent ab. Der Restaurantkettenbetreiber lieferte schwache Quartalszahlen ab. Nach äußerst positivem Geschäftsausweis schnellten Williams-Sonoma um 12,2 Prozent empor. Costco sanken um 1,5 Prozent, nachdem der Lagerhauskonzern mit durchwachsenen Geschäftszahlen aufgewartet hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.169,88 0,17 43,47 7,90 S&P-500 2.788,86 0,21 5,84 11,25 Nasdaq-Comp. 7.567,72 0,27 20,41 14,05 Nasdaq-100 7.245,40 0,40 28,54 14,46 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 686 Mio 811 Mio Gewinner 1.554 970 Verlierer 1.385 1.975 Unverändert 97 88

Gut behauptet - Nach den Kursverlusten im bisherigen Wochenverlauf kam es zu einer zaghaften Gegenbewegung. Neue Impulse gab es nicht, so dass das Dauerbelastungsthema Handelsstreit weiter das Geschehen dominierte. Für Verunsicherung sorgten die regelrecht abstürzenden Ölpreise. Von Konjunkturseite kamen ebenfalls keine Impulse. Am Aktienmarkt gehörten Energie- und Bankaktien zu den größten Verlierern. Während Energietitel den Ölpreisen nach unten folgten, litten Bankaktien unter dem weiter gesunkenen Renditeniveau. Bei Aktien aus dem Modeeinzelhandel setzten sich die schweren Kursverluste vom Vortag fort. Tilly's brachen um fast 18 Prozent ein. Der Modehändler traf zwar mit dem Quartalsgewinn die Schätzungen, verschreckte aber mit einer verhaltenen Umsatzprognose. PVH, die Aktie der Muttergesellschaft von Tommy Hilfiger und Calvin Klein, büßte fast 15 Prozent ein, weil das Unternehmen den Ausblick für 2019 gesenkt und von einem unverändert schwierigen Umfeld gesprochen hatte - auch wegen des Handelsstreits. Dollar General legten dagegen um 7,2 Prozent zu. Der Schnäppchenmarktbetreiber hatte die Erlöse im ersten Quartal deutlicher als erwartet gesteigert. Der Wettbewerber Dollar Tree schnitt ebenfalls besser ab als gedacht. Sein Aktienkurs kletterte um 3,1 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,08 -3,6 2,11 87,5 5 Jahre 2,02 -4,8 2,07 10,1 7 Jahre 2,13 -3,4 2,16 -12,1 10 Jahre 2,22 -4,1 2,26 -22,3 30 Jahre 2,65 -4,5 2,69 -42,0

Die Anleihekurse zogen zunächst zaghaft, dann kräftig an, die Renditen fielen entsprechend - und das, nachdem die Rentenrally die Anleihezinsen zuletzt bereits auf das niedrigste Niveau seit September 2017 gedrückt hatte. Die Zehnjahresrendite sank um 4 Basispunkte auf 2,22 Prozent. Anleihen gelten für viele Anleger als eine Art sicherer Hafen und profitierten zuletzt von Konjunktursorgen und dem eskalierenden Handelsstreit. Zudem schürten die neuesten Preisdaten aus den USA leichte Zinssenkungsfantasie.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:40h % YTD EUR/USD 1,1132 +0,0% 1,1130 1,1135 -2,9% EUR/JPY 121,25 -0,6% 121,99 122,25 -3,6% EUR/GBP 0,8828 +0,0% 0,8827 0,8821 -1,9% GBP/USD 1,2610 +0,0% 1,2608 1,2623 -1,0% USD/JPY 108,95 -0,6% 109,60 109,78 -0,7% USD/KRW 1190,55 +0,2% 1188,48 1189,50 +6,8% USD/CNY 6,9061 +0,1% 6,9019 6,9052 +0,4% USD/CNH 6,9315 +0,0% 6,9286 6,9241 +0,9% USD/HKD 7,8467 -0,0% 7,8475 7,8487 +0,2% AUD/USD 0,6914 +0,0% 0,6911 0,6935 -1,9% NZD/USD 0,6512 +0,0% 0,6509 0,6525 -3,0% Bitcoin BTC/USD 8.260,75 +0,6% 8.215,25 8.715,00 +122,1%

Der Dollar verteidigte trotz für ihn eigentlich eher ungünstig ausgefallener neuester Zinssignale seine jüngsten Gewinne. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben in den USA legte im ersten Quartal nämlich eiger zu als erwarte. Das spielte Spekulationen in die Karten, dass der nächste Zinsschritt in den USA nach unten gehen könnte. Der Euro kostete zuletzt 1,1134 Dollar. Der Dollar profitiert derzeit stark von seinem Ruf als sicherer Hafen.

Im asiatischen Handel zeigt sich der Yen zum Dollar deutlich fester. Angesichts der Verunsicherung durch die US-Handelspolitik werden vermeintlich sichere Anlagen gesucht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,07 56,59 -0,9% -0,52 +18,5% Brent/ICE 66,02 66,87 -1,3% -0,85 +19,9%

Die Ölpreise rutschten stark ab, nachdem die offiziellen US-Vorratsdaten für die vergangene Woche mit 0,2 Millionen Barrel einen geringeren Rückgang zeigten als mit 1 Million erwartet. Zugleich wurde von einer rekordhohen Ölförderung berichtet. Die Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hatten am späten Vorabend einen Lagerabbau um über 5 Millionen Barrel gezeigt und möglicherweise entsprechende Spekulationen auch für die offiziellen Daten ausgelöst. WTI verbilligte sich um 3,9 Prozent auf 56,54 Dollar. So billig war es zuletzt im Februar. Die Sorte Brent büßte 4 Prozent ein auf 66,64 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.291,95 1.288,85 +0,2% +3,10 +0,7% Silber (Spot) 14,50 14,53 -0,2% -0,03 -6,4% Platin (Spot) 792,81 797,00 -0,5% -4,19 -0,5%

Gold steigt mit der Suche nach Sicherheit.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die Notenbank behält ungeachtet wachsender Risiken für die Wirtschaft ihren geldpolitischen Kurs erwartungsgemäß bei. Der Zins für siebentägiges Zentralbankgeld liegt unverändert bei 1,75 Prozent.

INNENPOLITIK USA

Aus Sicht der demokratischen Präsidentschaftsbewerberin Elizabeth Warren wäre US-Präsident Donald Trump längst wegen Justizbehinderung angeklagt, wenn er nicht durch seinen Präsidentenstatus geschützt wäre. "Wenn er irgendjemand anderes als der Präsident der USA wäre, wäre er in Handschellen und angeklagt", sagte die Senatorin.

KONJUNKTUR CHINA

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Mai wegen einer schwachen Auslandsnachfrage unerwartet deutlich gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich nach offiziellen Angaben auf 49,4 (April: 50,1) Punkten. Volkswirte hatten mit 49,9 Punkten gerechnet.

Einkaufsmanagerindex nicht-verarb. Gewerbe Mai 54,3 (Apr: 54,3)

KONJUNKTUR JAPAN

Die Industrieproduktion ist im April überraschend deutlich gestiegen. Sie stieg auf Monatsbasis um 0,6 Prozent an. Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet.

KONJUNKTUR JAPAN

Arbeitslosenquote Apr 2,4% (PROG: 2,4%)

Einzelhandelsumsatz Apr +0,5% gg Vorjahr

Kernverbraucherpreise Tokio Mai +1,1% (PROG: +1,2%) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Mai +1,1% gg Vj

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Industrieproduktion Apr +1,6% (PROG: +0,3%) gg Vormonat

Industrieproduktion Apr -0,1% (PROG: -1,0%) gg Vorjahr

Index Frühindikatoren Apr 98,2 (März: 98,2)

PHILIPPINEN

Nach jahrelangem Streit haben die Philippinen 69 Schiffscontainer mit Abfall nach Kanada zurückgeschickt. Der Müll war zwischen 2013 und 2014 von einer kanadischen Firma in das südostasiatische Land geschickt worden. Das Unternehmen hatte ihn fälschlicherweise als recycelbar gekennzeichnet.

USA/IRAN

Die USA bezichtigen den Iran, den Ölpreis durch Angriffe auf Öltanker im Golf hochtreiben zu wollen. Die Attacken seien Versuche des Irans gewesen, den Preis für Rohöl weltweit hochzutreiben, sagte US-Außenminister Mike Pompeo.

DELL TECHNOLOGIES

schrieb im Erstquartal zwar wieder einen Gewinn und erhöhte die Profitabilität. Allerdings bremste eine schwächere Nachfrage aus China und eine schlechtere Entwicklung in dem Geschäft mit Servern überraschend deutlich das Umsatzwachstum. Der Konzernumsatz stieg in den drei Monaten bis zum 3. Mai dank einer guten Entwicklung in der Sparte VMWare um 2,6 Prozent auf 21,91 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem stärkeren Plus auf 22,26 Milliarden Dollar gerechnet. Unter dem Strich verdiente Dell 293 Millionen Dollar nach roten Zahlen von 636 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Bereinigt um Sonderposten wurde eine Gewinn je Aktie von 1,45 Dollar ausgewiesen und übertraf damit die Markterwartungen von 1,19 Dollar. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 31 von 27,5 Prozent im Vorjahr.

OCCIDENTAL PETROLEUM - ANADARKO

Der aktivistische Investor Carl Icahn hat den Energiekonzern Occidental Petroleum wegen dessen geplanter Übernahme des Konkurrenten Anadarko verklagt. Die Entscheidung zu diesem 38 Milliarden US-Dollar teuren Deal sei "grundlegend fehlgeleitet" und ein Verkauf von Occidental könne für die Aktionäre die bessere Option sein, so Icahn, der mit 1,6 Milliarden Dollar bei Occidental investiert ist.

UBER

Uber Technologies hat in seinem ersten Quartalsbericht seit dem Börsengang einen Verlust von über 1 Milliarde Dollar gemeldet. Zugleich sprach der Online-Vermittlungsdienstleister von andauernder Herausforderung, erhebliche Summen investieren zu müssen, um Konkurrenten abzuwehren. Uber verzeichnete im ersten Quartal einen Verlust von 1,01 Milliarden Dollar. Im Vorjahr war noch ein Gewinn von 3,75 Milliarden Dollar angefallen, der allerdings einen massiven Gewinn aus dem Verkauf von Vermögenswerten enthielt. Ubers Verlust aus dem operativen Geschäft betrug 1,03 Milliarden Dollar, verglichen mit 478 Millionen vor Jahresfrist. Uber setzte im Personenbeförderungs- und Liefergeschäft 2,62 Milliarden Dollar um, 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

