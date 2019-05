Die Bayer-Aktie fällt heute auf den tiefsten Stand seit 5 Jahren und hat damit in der 1-Jahres-Betrachtung ganze 46% an Wert verloren. Und die Leidenszeit für die Bayer-Aktionäre wegen der zahlreichen Klagen in den USA nimmt kein Ende:Wie jetzt bekannt wurde, steht Bayer neuer rechtlicher Ärger wegen der US-Tochter Monsanto ins Haus. Der Landkreis Los Angeles reichte am Donnerstag...

