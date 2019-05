Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA standen gestern die Energiewerte unter Druck, welche im Zuge des Rückgangs bei US-Öl (-3,8%) auf Sektorebene 1,2% sanken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Zweiter Verlierer seien Aktien aus dem Finanzsektor gewesen, welche in den USA im Schnitt 0,5% nachgegeben hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...