Für den laufenden Übergang der Zugangsnetze von zentralen zu einer dezentralen Architektur (DAA - Distributed Access Architecture) zeigt das Unternehmen auf der Anga Com mit Partnern passende Systeme und Komponenten für Netzbetreiber. Diese Transformation hat weitreichende Folgen und wird die Leistungsfähigkeit der Netze in Zukunft deutlich erhöhen. So lässt sich die Übertragungstechnik vollständig auf IP-Netze umstellen. Die neuen Transportnetze CIN (Converged Interconnection Network) müssen damit sehr hohe Datenraten für diese DAA-Zugangsnetze bereitstellen. Die hochintegrierte modulare Technik (R-PHY) wird in den Node verlegt.

Insgesamt wird die bekannte heutige Kopfstellentechnik immer mehr durch von der Hardware unabhängige Software realisiert. Damit erhalten Netzbetreiber die Möglichkeit, Kopfstellentechnik in Rechenzentren unterzubringen und ihre Zugangsnetze zu virtualisieren. Diese Virtualisierung ist neben DAA der zweite Schritt, der sich nach dem schon bekannten Einsatz in den Core-Netzen nun auch in den Access-Bereich verlagert. Dieses gilt für alle Zugangsnetze der nächsten Generation, wie Koaxialkabel-, Kupferader-, Glasfaser- und Mobilfunknetze. Dabei wird sich die übergeordnete Managementarchitektur durch genormte Schnittstellen vereinheitlichen und es entsteht ein modulares mit nur wenigen zentralen Software Komponenten aufgebautes Netz (SDA -Software Defined Architecture).

Die Wisi-Lösungen für koaxiale und optische Zugangsnetze der nächsten Generation (10G) helfen Betreibern im Zuge dieses Übergangs, die Komplexität ihrer Netze sowie die Geräteanschaffungs- und Betriebskosten zu reduzieren und die Leistung ihrer Infrastrukturen zu steigern. So lassen sich viele Netzelemente zusammenfassen und Software-Module nutzen, um neue Funktionen hinzuzufügen, bestehende zu ändern oder gar zu entfernen. So senken softwarebasierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...