Strafzölle für Mexiko, Streit mit China und keine Aussicht auf eine schnelle Lösung: Die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump belastet weltweit die Märkte.

Geplante US-Strafzölle auf sämtliche Importwaren aus Mexiko und neue Entwicklungen im Handelsstreit mit China verstärken die Furcht der Anleger vor einer Abkühlung der Weltkonjunktur. Am Freitagmorgen startet der Deutsche Leitindex mit einem minus von 1,27 Prozent bei 11.742 Punkten in den Handel.

Der Dax hatte sich an Christi Himmelfahrt stabilisiert, nachdem er den Vortag auf dem tiefsten Stand seit zwei Monaten beendet hatte. Der deutsche Leitindex schloss am Donnerstag 0,5 Prozent höher bei 11.902 Punkten. Rückenwind kam von den US-Börsen, wo die Wall-Street ihre Talfahrt beendete.

Der Handelskrieg zwischen China und den USA geht in eine neue Runde. Als Vergeltung auf bereits verhängte Strafzölle Washingtons treten an diesem Freitag neue Strafen der Chinesen in Kraft. Das Handelsministerium in Peking will um Mitternacht (Ortszeit) Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar anheben.

Je nach Produkt gelten dann Zölle von bis zu 25 Prozent. Insgesamt sind 5140 Produkte betroffen. Die Strafen, die Peking bereits Mitte Mai angekündigt hatte, folgen auf die Erhöhung der Strafzölle Washingtons von zehn auf 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar.

In einer separaten Entscheidung hatte das US-Handelsministerium am Mittwoch angekündigt, vorläufig auch Strafzölle von bis zu 1731,75 Prozent auf chinesische Matratzen zu erheben. Stahl-Bierfässer sollen mit einem Strafzoll von bis zu 79,71 Prozent belegt werden. Beide Produkte seien von chinesischen Anbietern zu Dumping-Preisen angeboten worden. Auch Bierfässer aus Deutschland und Mexiko sollen demnach vorläufig mit Anti-Dumping-Zöllen von 8,6 Prozent und 18,5 Prozent belegt werden.

Einzelwerte im Fokus

Vor diesem Hintergrund gerieten vor allem die deutschen Autobauer unter Verkaufsdruck, die in Mexiko für den US-Markt produzieren. Die Titel von BMW, Daimler und Volkswagen verloren bis zu drei Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...