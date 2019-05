In der aktuell etwas tristen Ausgangslage diverser Märkte ragt unser wunderschönes Nachbarland - die Schweiz - positiv heraus. Währendundnoch an ihrer Konsolidierung herumdoktern, zeigt der Schweizerischeeine Charttechnik, bei der Anlegern das Wasser im Munde zusammenlaufen kann. Was ist von Aktien am Börsenplatz Schweiz zu halten? Neben diversen sonstigen Themen ging es auch darum - im Gespräch mitam 29.05.2019 im Rahmen des Bernecker TV.





Hier geht es zum Video:





https://youtu.be/L04H2eG8fRI