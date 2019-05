Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) gehörte in den vergangenen Wochen zu denen mit den größeren Kursgewinnen. Seit Anfang Mai - also seit rund einem Monat - stieg das Papier des innovativen Zahlungsdienstleisters von 130,15 Euro auf das derzeitige Niveau von 155,65 Euro - immerhin ein rasantes Plus von fast 20 % binnen Monatsfrist. In den vergangenen Tagen oder auch Stunden korrigierte die Wirecard-Aktie jedoch wieder vermehrt. Der Grund? Womöglich Gewinnmitnahmen. Aber auch weitere kritische Meldungen, ...

