MBH Corporation plc ändert Verantwortlichkeiten im Verwaltungsrat DGAP-Ad-hoc: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Personalie MBH Corporation plc ändert Verantwortlichkeiten im Verwaltungsrat 31.05.2019 / 10:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. London, 31. Mai 2019 - Die MBH Corporation plc ("MBH"), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, hat die Verantwortlichkeiten im Verwaltungsrat geändert. Der Verwaltungsrat der MBH Corporation plc hat die Verantwortlichkeiten von zwei seiner Mitglieder geändert. Callum Laing, zuvor Non-Executive Chairman, hat die CEO-Position übernommen, während Allan Presland, zuvor CEO, die Rolle des Non-Executive Director übernehmen wird. Diese Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Juni 2019 in Kraft. Sie spiegeln die zeitlichen Verpflichtungen und Ambitionen beider Führungskräfte wider. In seiner früheren Funktion als Non-Executive Chairman des Verwaltungsrats war Herr Laing maßgeblich am Kontakt mit Investoren und an potenziellen Akquisitionen beteiligt. Die geänderte Rolle wird ihm daher ermöglichen, die ehrgeizige Akquisitionsstrategie des Unternehmens voranzutreiben. Herr Presland wird seine Arbeit in der MBH-Tochtergesellschaft Parenta fortsetzen und sich im Verwaltungsrat auf das Thema Corporate Governance konzentrieren. Über MBH Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. www.mbhcorporation.com IR- und Pressekontakt MBH Corporation plc, Charlotte Fordham, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953 Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 64