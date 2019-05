Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat am 27.05.2019 das Unternehmensrating der Gateway Real Estate AG mit BB- bestätigt, so die Creditreform Rating AG.Der Zusatz Watch UNW sei zurückgezogen worden. Der Ausblick sei stabil.Nach Übernahme der Development Partner AG in 2018, einer strategischen Neuausrichtung des Geschäftsmodells und dem gelungenen IPO vom April dieses Jahres, hätten sich die Kapital- und die Geschäftsbasis deutlich ausgeweitet. Das Projektportfolios, das sich auf deutsche Metropolregionen konzentriere, werte die Creditreform Rating AG als eine solide Grundlage für die kommenden Jahre ein. Die als hoch einzuschätzende Fähigkeit des Ratingobjektes, sowohl Eigen- als auch Fremdkapital für die Unternehmenstransaktionen und das Unternehmenswachstum einwerben zu können, wirke ebenfalls positiv. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...