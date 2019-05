IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye Gold Limited: Handel mit Wertpapieren

Johannesburg, 31. Mai 2019: (https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299128) In Übereinstimmung mit den Absätzen 3.63 bis 3.74 der Listings Requirements of JSE Limited ("die Listings Requirements") teilen wir hiermit mit, dass die Herren NJ Froneman und C Keyter, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer von Sibanye Gold Limited, Performance Shares, die am 1. März 2016 ("das Grant Date") im Rahmen des Sibanye Gold Limited 2013 Aktienplans gewährt wurden, behalten und/oder verkauft haben. Die an die Herren Froneman und Keyter gewährten Performance Shares wurden zur Begleichung der damit verbundenen Steuerschuld verkauft.

Die Einzelheiten der Transaktionen sind im Folgenden aufgeführt:

Name NJ Froneman

Position Vorstandsvorsitzender

Unternehmen Sibanye Gold Limited

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Marktverkauf von Performance

Shares zur Deckung der damit

verbundenen

Steuerschuld

Transaktionsdatum 28. Mai 2019

Anzahl der Aktien 36 357

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R11.3000

Hoch - R11.8700

VWAP - R11.6275

Gesamtwert R422 741.02

Erdienungszeitraum Die Performance Shares werden

am dritten Jahrestag des

Zuteilungsdatums

unverfallbar.

Name NJ Froneman

Position Vorstandsvorsitzender

Unternehmen Sibanye Gold Limited

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung von Performance

Shares

Transaktionsdatum 28. Mai 2019

Anzahl der Aktien 41 832

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R11.6275

Gesamtwert R486 401.58

Erdienungszeitraum Die Performance Shares werden

am dritten Jahrestag des

Zuteilungsdatums

unverfallbar.

Name C Keyter

Position Finanzvorstand

Unternehmen Sibanye Gold Limited

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Marktverkauf von Performance

Shares zur Deckung der damit

verbundenen

Steuerschuld

Transaktionsdatum 28. Mai 2019

Anzahl der Aktien 16 520

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - R11.3000

Hoch - R11.8700

VWAP - R11.6275

Gesamtwert R192 086.30

Erdienungszeitraum Die Performance Shares werden

am dritten Jahrestag

des Zuteilungsdatums

unverfallbar.

Name C Keyter

Position Finanzvorstand

Unternehmen Sibanye Gold Limited

Art des Interesses Direkt und vorteilhaft

Art der Transaktion Beibehaltung von Performance

Shares

Transaktionsdatum 28. Mai 2019

Anzahl der Aktien 19 008

Sicherheitsklasse Stammaktien

Marktpreis pro Aktie: R11.6275

Gesamtwert R221 015.52

Erdienungszeitraum Die Performance Shares werden

am dritten Jahrestag des

Zuteilungsdatums

unverfallbar.

Im Sinne von Paragraph 3.66 der Listings-Anforderungen wurde die erforderliche Freigabe für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erteilt.

Investor Relations-Kontakt:

James Wellsted

Leiter Investor Relations

+27 (0) 83 453 4014

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited (Südafrika)

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited (Südafrika)

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "safe harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in dieser Mitteilung enthalten sind, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "wird", "würde", "erwarten", "kann", "könnte", "glauben", "antizipieren", "Ziel", "schätzen" und ähnlichen Wörtern identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem in Bezug auf unsere zukünftigen Geschäftsaussichten, unsere Finanzpositionen, unsere Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren, unsere Geschäftsstrategien, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen und den erwarteten Nutzen und die Synergien von Transaktionen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen unseres oberen Managements widerspiegeln. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorherzusagen sind und die sich im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater befinden, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ergebnisse von Sibanye-Stillwater wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von allen zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen vor dem Hintergrund verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im am 30. März 2018 veröffentlichten integrierten Jahresbericht und Jahresfinanzbericht der Gruppe sowie im Jahresbericht der Gruppe auf Formular 20-F, der von Sibanye-Stillwater bei der Securities and Exchange Commission am 2. April 2018 eingereicht wurde (SEC File No. 001-35785). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

