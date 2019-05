LEG Immobilien AG: Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Immobilien AG über 300 Mio. EUR, fällig am 1. Juli 2021 (ISIN DE000LEG1CB5) DGAP-News: LEG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleihe LEG Immobilien AG: Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Immobilien AG über 300 Mio. EUR, fällig am 1. Juli 2021 (ISIN DE000LEG1CB5) 31.05.2019 / 10:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Wandlungspreis der Anleihe ist aufgrund der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2018 gemäß § 10 (e) der Anleihebedingungen angepasst worden. Der Wandlungspreis beträgt nun 51,5315 EUR (vorher 53,2318 EUR). Der Vorstand LEG Immobilien AG 31.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LEG Immobilien AG Hans-Böckler-Straße 38 40476 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0) 211 / 4568 - 0 Fax: +49 (0) 211 / 4568 - 261 Internet: www.leg.ag ISIN: DE000LEG1110 WKN: LEG111 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 817801 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 817801 31.05.2019 ISIN DE000LEG1110 AXC0105 2019-05-31/10:22