...zur absoluten Größe. Campari kennt jeder, die Mailänder sind kleiner als Nestle oder Danone in Sachen Getränke, aber: Campari nannte soeben die nächsten Expansionspläne im globalen Markt. Das bedeutet entweder Zukäufe in anderen Märkten oder Forcierung der Eigenmarken. Die Voraussetzungen dafür sind glänzend, weil der Generalname Campari so gut wie allen Menschen in den zivilisierten Ländern ein Begriff ist. Campari ist nicht billig, aber Nestle und Danone machen schon vor, wie man sein Produktportfolio organisch und akquisitorisch ausbaut. Ein Trendinvestment!



