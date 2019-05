Matthias Berninger hat den schwierigsten PR-Job der Welt: Er soll das Monsanto-Debakel für Bayer begrenzen: Glyphosat-Klagen, dubiose Politiker-Listen und PCB in Gewässern. Ist der Ex-Grünen-Politiker ein Glücksfall?

Wenn Matthias Berninger erklären soll, wie aus einem Ex-Grünen der neue Cheflobbyist von Bayer werden konnte, redet er über die Zeit des Buchdrucks. Eine Epoche, in der eine neue Technologie die Machtverteilung in der Welt veränderte. "Das Osmanische Reich ist untergegangen, weil es für die moderne Technologie nicht so offen war wie die Europäer", sagt er. Was das mit seinem neuen Job zu tun habe? Eine ähnliche "Schlacht" finde gerade wieder statt, sagt der Mann, der mal zum Inventar der Berliner Republik gehörte. Digitalisierung, Klimawandel, Bevölkerungswachstum - die Frage, wer große Zukunftstrends am besten durch Innovationen bewältige, entscheide über die Macht von morgen. Und da liege Bayer mit seiner Neuerwerbung Monsanto "ganz weit vorn". Deshalb sei er dort richtig: "Ich hätte es den Rest meines Lebens bereut, wenn ich bei dieser Aufgabe nicht zugegriffen hätte."

Berninger sagt das in einem transatlantischen Telefonat am Ende eines langen Arbeitstages. Die Stimme ist heiser. "Hab halt sehr viel geredet in letzter Zeit." Er sei gerade zurück aus Leverkusen. Dort war viel zu tun. Sein Dienstsitz ist jetzt in Washington.

Berninger hat sich für einen der härtesten PR-Jobs der Welt entschieden. Der Leiter Public and Governmental Affairs bei Bayer, seit 1. Januar im Amt, muss jetzt Monsanto verteidigen, eines der unbeliebtesten Unternehmen überhaupt - dazu auch dessen Unkrautvernichter Glyphosat, den Tausende Amerikaner für ihre Krebserkrankung verantwortlich machen. Bayer bestreitet solch einen Zusammenhang und belegt das mit zahlreichen Studien.

Stetig neue Krise und Herausforderungen

Längst geht es jedoch nicht mehr nur um Glyphosat. Fast jede Woche kommt eine neue Krise hinzu. Aktuell wirft der Landkreis Los Angeles der Bayer-Tochter Monsanto vor, Gewässer mit der toxischen Chemikalie PCB verseucht zu haben - und hat Klage eingereicht. Das Unternehmen müsse sich an den Kosten für die Säuberung von Gewässern beteiligen und Schadensersatz zahlen. Bayer erklärt, die Klage noch zu prüfen. Man gehe aber davon aus, dass die Vorwürfe haltlos seien. Der Konzern kündigte an, sich energisch verteidigen zu wollen. Monsanto habe die PCB-Produktion vor mehr als 40 Jahren freiwillig gestoppt.

Vor wenigen Wochen sorgte Monsanto für Ärger, als bekannt wurde, dass die Agentur Fleishman Hillard in Deutschland und anderen europäischen Ländern im Auftrag des Unternehmens dubiose Listen über Journalisten und Politiker anlegen ließ. Darin steht etwa zu lesen, wer als Verbündeter gilt oder noch im Sinne des Unternehmens "erzogen" werden muss. Auch nicht öffentlich zugängliche Informationen sollen verarbeitet worden sein; die französische Justiz ermittelt. Die Betroffenen werden in diesen Tagen darüber informiert, mit welchen Informationen sie auf der Liste verzeichnet sind. Bayer hat sich entschuldigt und eine Kanzlei mit der Aufklärung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...