Nach Marktkapitalisierung ist EOS die fünftgrößte Kryptowährung. Dahinter steht das 2016 gegründete Unternehmen Block.one aus Hongkong. Am 1. Juni könnte das Unternehmen seine Pläne für eine neuartige Socia-Media-Plattform ankündigen. Was spricht dafür? Vor wenigen Tagen, am 27. Mai 2019, kaufte Block.one 3,3 Millionen EOS RAM im Wert von über 20 Millionen US-Dollar, was ihm Zugang zu mehr Rechenressourcen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...