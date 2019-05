Staatliche Prämien sollen den Kauf eines Elektroautos attraktiver machen. Der Bonus sollte bald auslaufen - doch nicht wenn es nach Peter Altmaier geht.

Die Bundesregierung will die weiter schwache Nachfrage nach Elektroautos ankurbeln und verlängert die staatliche Kaufprämie bis Ende 2020. Das kündigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Freitag in Berlin an. "Wir brauchen Kontinuität bei der Förderung", sagte der CDU-Politiker.

Die Prämie sollte eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...