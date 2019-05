Discovery Metals Corp. und Levon Resources Ltd. gaben gestern bekannt, dass sie eine Vereinbarung geschlossen haben, in deren Rahmen sich die beiden Unternehmen zu einem führenden auf Silber fokussierten Explorations- und Entwicklungsunternehmen zusammenschließen werden, das großflächige Projekte in Mexiko kontrollieren wird.



Im Rahmen dieser Transaktion wird Discovery alle ausstehenden und ausgegebenen Aktien von Levon durch eine unternehmenseigene Tochtergesellschaft erwerben. Dabei werden Levon-Aktionäre 0,55 Aktien von Discovery für jede Levon-Aktie erhalten.



Wenn der Transaktion zugestimmt wird, dann soll diese voraussichtlich im Juli 2019 abgeschlossen werden.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de