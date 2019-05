Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Tagen wieder etwas besser entwickelt. Doch bei BNP Paribas ist man sich sicher: Gold wird an der Marke von 1.300 Dollar scheitern. Der starke Dollar, die fehlenden Käufe in den Gold-ETFs und niedrige Inflationserwartungen würden einen Ausbruch über die Marke verhindern. "Das ist bei einem Goldpreis von 1.295 Dollar ein durchaus mutiger Call", sagt Markus Bußler.

