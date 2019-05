Mainz (ots) - SWR macht gemeinsam mit starken Partnern weitere Grundschulen im Land fit für Medien



Digitales Lernen soll Kinder in ihrem Alltag abholen. Dabei ist es wichtig, von Anfang an einen souveränen Umgang mit der virtuellen Welt zu trainieren. Stichwort: Medienkompetenz. Das kostenlose Fortbildungsprogramm MEDIENTRIXX macht Angebote für Kinder, Eltern und Lehrkräfte. Der Südwestrundfunk (SWR) fördert zusammen mit starken Partnern zehn Grundschulen pro Schuljahr in Rheinland-Pfalz. Die neuen MEDIENTRIXX-Schulen für 2019/2020 stehen jetzt fest.



Alle Grundschulen in Rheinland-Pfalz konnten sich bewerben. Der SWR und das Bildungsministerium haben aus allen Einsendungen zehn Grundschulen ausgewählt. Diese Schulen werden im Schuljahr 2019/2020 mit kostenlosen medienpädagogischen Angeboten gefördert und mit einer Plakette fürs Schulgebäude geehrt. Die MEDIENTRIXX-Schulen haben bis Sommer 2020 Zeit, fünf der zehn Module umzusetzen, darunter den verbindlichen Medienelternabend. Pro Schule wird dem SWR eine Kontaktperson genannt. Die Termine werden individuell vereinbart.



Zehn neue MEDIENTRIXX-Schulen



Die neuen SWR MEDIENTRIXX-Schulen stehen jetzt fest. Es sind:



Grundschule Martinschule in Andernach



Grundschule Langenlonsheim Langenlonsheim Grundschule Martinusschule in Mainz-Weisenau Erich-Kästner-Schule in Mainz Grundschule in Thalfang Pestalozzischule in Mutterstadt Grundschule in Essingen Grundschule in Kallstadt Matthias-Grundschule in Trier Grundschule in Kastellaun.



Medienkompetenz für Kinder, Eltern und Lehrkräfte Zu SWR MEDIENTRIXX gehören zum Beispiel unter dem Titel "Alle mal herhören!" das Zuhörprojekt "Ohrenspitzer", bei dem Kinder sich mit Hörspielen auseinandersetzen, die Kinderführung "SWR Dschungeltour" im Funkhaus Mainz oder junge Internet-Lernangebote wie "klick-tipps.net" und "klicksafe". Beim Workshop "An die Tablets, fertig, los!" geht es um Tablets im Bildungseinsatz. Der Elternabend "Medienkompetenz" informierte über Soziale Netzwerke und Datenverantwortung, Online-Spiele oder Kostenfallen. Beim Modul "Programmieren - kinderleicht: erste Schritte mit Scratch" geht es um eine "grafische Programmiersprache", die speziell für Kinder entwickelt wurde. In der Lerneinheit "Kinder haben Rechte - auch online" wird die UN-Kinderrechtskonvention vorgestellt und einige Kinderrechte genauer betrachtet. Dabei geht es insbesondere um die Kinderrechte, die etwas mit Mediennutzung zu tun haben. Webinare richten sich an alle interessierten Lehrkräfte.



Starke Partner in Sachen Medienkompetenz SWR MEDIENTRIXX fasst wichtige medienpädagogische Angebote zusammen, mit dabei sind starke Medienkompetenz-Partner in Rheinland-Pfalz: das Bildungsministerium, die Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK), das Pädagogische Landesinstitut, der Landesbeauftragte für den Datenschutz, Klicksafe, medien+bildung.com, jugendschutz.net, Stiftung Medienkompetenz Forum Südwest, Planet Schule und der Südwestrundfunk (SWR).



Weitere Informationen gibt es unter www.SWR.de/medientrixx.



Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742, bianca.von_der_weiden@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2