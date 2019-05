Für die sichere und selbsthemmende Langzeitspannung von Werkzeugen mit geradem Spannrad hat die Roemheld Gruppe, Hilchenbach, ein Keilspannelement entwickelt. Das Element zum Spannen von Werkzeugen an Pressen und Spritzgießmaschinen benötigt keine dauerhafte hydraulische Versorgung. Zum Fixieren wird Federkraft genutzt und beim Lösen lediglich ein Druck von bis zu 160 bar benötigt. Dafür kann die Maschinenhydraulik genutzt werden. Eine hohe Betriebssicherheit entsteht durch eine induktive und zusätzliche optische Positionskontrolle und die spezielle Konstruktion des Spannmittels: Der Spannbolzen ist um 6° geneigt und führt beim Fixiervorgang gleichzeitig einen Leer- und einen Spannhub aus, während er sich in axialer Richtung auf den Spannrand absenkt. Durch den Winkel, die Verwendung von Federkraft und den erzielten Reibschluss entsteht eine selbsthemmende Verbindung, die über lange Zeiträume aufrecht gehalten werden kann. Die kompakten und robusten Keilspanner halten Umgebungseinflüssen wie Schmutz und Hitze gut stand und zeichnen sie sich selbst in schwierigen Fertigungsprozessen durch eine hohe Funktionssicherheit aus. Temperaturen von bis zu 160 °C an der Spannstelle sind möglich, das Gehäuse ist rostfrei beschichtet. Die Keilspanner sind als Variantensystem aufgebaut und können an eine Vielzahl von Anwendungen angepasst werden. Bereits in der Standardreihe schaffen vier mögliche Hydraulikanschlüsse Flexibilität bei der Montage, die Abmessungen des Spannelements entsprechen Euromap-Richtlinien. Bei der Spannrandhöhe beträgt die Toleranz ± 0,5 mm, Unterschiede lassen sich durch Distanzplatten ausgleichen. Die Betriebskraft liegt je nach Baugröße bei 25 bis 120 kN, die Zylinderdurchmesser betragen zwischen 35 und 85 mm. Zusätzlich sind Versionen für schräge Spannränder, mit Dauerschmierung oder Mehrlagen-Beschichtung für verbesserte Verschleißeigenschaften erhältlich.

